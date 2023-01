Philips annonce le moniteur de jeu Evnia 27M2C5500W.



Les joueurs d'aujourd'hui ont des attentes plus élevées que jamais. Ils recherchent une expérience véritablement immersive qui sollicite leurs sens et leur permet de profiter pleinement du jeu. Ils veulent une installation avec des spécifications de pointe, mais ces joueurs veulent aussi l'émotion du jeu. Dans le but d'offrir aux joueurs l'excitation qu'ils recherchent, les moniteurs Philips ont développé une gamme de moniteurs et d'accessoires conçus pour garantir des expériences de jeu riches et gratifiantes aux joueurs de tous les goûts et de tous les âges. Le dernier membre de la famille Evnia à être lancé est le Philips Evnia 27M2C5500W, un moniteur de jeu 27" Quad HD qui combine un taux de rafraîchissement 240 Hz rapide comme l'éclair avec un design compact et ergonomique et une riche variété de fonctions de haute performance, garantissant que chaque session de jeu est rien de moins qu'épique.























"Reflétant la mission d'Evnia, qui est de fournir aux joueurs d'aujourd'hui l'équipement dont ils ont besoin pour profiter au maximum de chaque session de jeu, les moniteurs Philips Evnia combinent une jouabilité fluide, une fidélité visuelle et des temps de réponse rapides dans un ensemble au design élégant. Nous sommes fiers de ce modèle irrésistible, d'Evnia et de ce qu'il représente", a déclaré Xeni Bairaktari, Global Marketing Lead et Senior Brand Manager EU chez MMD Monitors & Displays.



Des fonctionnalités innovantes pour des jeux de haut niveau



Le Philips Evnia 27M2C5500W a tout ce dont les joueurs ont besoin pour des sessions de jeu rapides, fluides, visuellement époustouflantes et physiquement confortables, à chaque fois. En termes de fluidité, le modèle est équipé de la technologie AMD FreeSync Premium Pro combinée à une fréquence de rafraîchissement éblouissante de 240 Hz, un faible décalage d'entrée et des temps de réponse rapides de 1 ms GtG et 0,5 ms MPRT. Le résultat est un jeu pratiquement sans décalage, sans flou, sans image fantôme ni déchirure, ce qui signifie que les joueurs peuvent profiter des titres les plus rapides comme les FPS, les batailles royales en ligne et les jeux de course sans avoir à se demander si leur moniteur peut suivre.



Sur le plan visuel, le Philips Evnia 27M2C5500W est une force sur laquelle il faut compter. Son écran VA incurvé offre des images magnifiques avec de larges angles de vision de 178/178° et l'agréable sensation enveloppante d'une courbure 1000R - conçue spécialement pour plonger dans l'action. Les images Quad HD cristallines sont nettes, lumineuses et fidèles à la réalité, et la prise en charge de DisplayHDR 400 les perfectionne encore davantage, grâce à une luminosité, un contraste et des couleurs étonnants pour un résultat visuel qui révèle des détails améliorés même dans les scènes ombragées.



La connectivité est complète et facile, avec deux entrées HDMI, deux entrées DisplayPort et un hub USB avec deux ports de charge rapide pour brancher facilement tous les périphériques dont les joueurs ont besoin pour vivre pleinement leurs aventures. Les bureaux peuvent ainsi être organisés de toutes les manières imaginables et sans compromis.



Avec un tel écran, les gamers hésiteront à s'arrêter. Heureusement, le Philips Evnia 27M2C5500W a été conçu en tenant compte également du bien-être physique des joueurs. Le mode LowBlue et les technologies sans scintillement garantissent un jeu facile à regarder, tandis que le support du moniteur peut être incliné (-5°/20°), pivoté (+/- 30°) et réglé en hauteur (130 mm) pour s'adapter à tous les physiques, ce qui garantit un confort maximal même pendant les longues sessions de jeu.



Caractéristiques principales



- AMD FreeSync Premium Pro pour des jeux HDR d'une grande fluidité.

- Fréquence de rafraîchissement ultra rapide de 240 Hz pour des jeux pratiquement sans décalage.

- Design d'écran 1000R incurvé pour une immersion totale.

- DisplayHDR 400 pour des images plus réalistes et exceptionnelles.

- Des images claires et nettes grâce à la résolution QHD 2560 x 1440 pixels pour des visuels saisissants.

- VA rapide jusqu'à 1 ms GtG.

- MultiView pour une double connexion et un affichage simultanés.



Disponibilité et Prix



Le Philips Evnia 27M2C5500W sera disponible à la vente à partir de la fin janvier 2023 au prix de 490 euros. Pour plus d'informations, visitez la page produit : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP