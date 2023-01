LOGITECH nous propose propose un nouveau pach clavier + souris : Le MK470 (Rose).



Transformez n'importe quel espace en un endroit minimaliste, moderne et silencieux avec l'ensemble ultra-fin MK470, qui comprend un clavier et une souris au design ultra-fin, compact et avant-gardiste, parfait pour travailler efficacement, même dans les bureaux les plus exigus.







VOTRE ESPACE VOUS APPARTIENT



Transformez n'importe quel endroit en espace minimaliste, moderne et silencieux avec l'ensemble sans fil ultra-fin MK470 composé d’un clavier et d’une souris au design compact et avant-gardiste, le combo parfait pour travailler efficacement.



MINIMALISTE. MODERNE. ULTRA FIN



L’ensemble ultra-fin MK470 se démarque par sa simplicité. Le profil mince et le design minimaliste font de votre clavier et de votre souris de véritables ornements pour un bureau propre et élégante.



PRODUCTIVITÉ ET GAIN D'ESPACE



Le clavier compact comprend un pavé numérique et 12 touches de raccourcis, avec tout ce dont vous avez besoin. La souris mince est extra portable et vous pouvez facilement la ranger dans le sac de votre ordinateur portable ou dans votre poche pour rester productif partout. L'encombrement réduit de l’ensemble vous permet de travailler sur les bureaux les plus exigus et de garder votre souris à portée de main.



FRAPPE ET NAVIGATION FLUIDE ET CONFORTABLE



Les touches à microcharnières ultra-plates offrent une expérience de frappe fluide et familière, semblable à celle d'un ordinateur portable. La forme de galet lisse de la souris ambidextre offre un toucher agréable dans chaque main.



TRAVAIL SILENCIEUX



Un clavier silencieux et une souris à réduction du bruit de 90 %, testée en laboratoire, Réduction du bruit des clics de plus de 90 % par rapport à la souris Logitech M170. Niveau de dBA du clic gauche calculé par un laboratoire indépendant sur une distance de 1 m. offrent une expérience de travail ultra silencieuse pour vous et ceux qui vous entourent.



CONNECTIVITÉ SANS FIL SIMPLE ET FIABLE



Un simple récepteur USB prêt à l’emploi offre une connexion sans fil puissante de 2,4 GHz avec une portée de 10 mètres. La portée sans fil peut varier en fonction de l’environnement et du mode d’utilisation. Vous aurez ainsi un bureau net et sans câble, ainsi que la liberté d'organiser vos dispositifs comme vous le souhaitez, où vous le souhaitez.



UNE LONGÉVITÉ À TOUTE ÉPREUVE



Longévité des piles de 18 mois. La longévité des piles est susceptible de varier en fonction de l'environnement et du mode d'utilisation. Piles inclues. La longévité des piles (36 mois pour la souris et 36 mois pour le clavier) signifie que vous n'avez pas à vous soucier de l'autonomie de votre ensemble. Ces accessoires passent en mode veille pour économiser les piles lorsqu'ils ne sont pas utilisés.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Disponibilité et Prix



Il sera disponible en date du 24 janvier 2023. Le prix est de : 59.90 euros.



