Un correctif pour le plantage du logiciel Dashboard des SSD Western Digital.







A peine la version 3.8 du logiciel Dashboard disponible pour les SSD et disques durs Western Digital mais aussi pour les SSD SanDisk qu'une mise à jour est déjà disponible.







Le déploiement automatique de la version 3.8.2.9 du Dashboard a en effet commencé le 16 janvier 2023 en remplacement de la version 3.8.2.8. D'après les notes de version proposées par Western Digital, ce correctif vise exclusivement à restaurer le fonctionnement de l'interface graphique sur les bases de ce que proposaient les anciennes versions. Des utilisateurs ont en effet eu la désagréable surprise de voir le Dashboard 3.8.2.8 planter dès son lancement.



Le problème vient du fait que Western Digital a modifié la méthode de rendu par défaut utilisée par le moteur de rendu ANGLE de Google pour générer l'interface graphique. WD a désactivé le rendu par défaut en OpenGL au profit d'une sélection automatique par le système de la meilleure méthode de rendu possible ce qui s'est manifestement soldé par le plantage évoqué ci-dessus sur certaines configurations.



Une solution consistait bien à forcer l'utilisation d'OpenGL pour gérer l'interface graphique en ajoutant l'argument "-opengl angle" après le nom de l'exécutable ce qui donne :



"C:Program Files (x86)Western DigitalSSD DashboardDashboard.exe" -opengl angle



Mais la sortie du "patch" 3.8.2.9 de la boîte à outils Dashboard permet d'éviter de s'embêter avec ça et de retrouver un Dashboard immédiatement fonctionnel.



Au passage, sachez que l'usage de l'argument "-disable-gpu -no-sandbox" permet de désactiver l'accélération matérielle par le GPU et de corriger les cas où l'écran du Dashboard reste vide.



Pour finir, Western Digital n'a toujours pas actualisé le fichier d'installation du Dashboard mais cela n'empêche pas l'installateur de passer à la dernière version.



Voilà, vous savez tout sur cette petite péripétie de la part de WD...



Téléchargement



- Application Western Digital Dashboard 3.8.2.9 : Cliquez ICI,

- Application SanDisk Dashboard 3.8.2.9 : Cliquez ICI.



TOUSLESDRIVERS