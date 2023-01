Le câble 12VHPWR personnalisé de CableMod pour les cartes GeForce RTX 40 brûle, le représentant de la société répond immédiatement.



Le câble 12VHPWR est une chose fragile avec laquelle il faut travailler et il est devenu un standard sur toutes les cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX série 40. Les fabricants de PSU et de câbles personnalisés tels que CableMod ont fait un pas en avant pour proposer des câbles plus durables, mais il semble que même eux puissent brûler s'ils ne sont pas connectés correctement.







Le câble personnalisé 12VHPWR de CableMod a brûlé, le représentant de l'entreprise promet de régler le problème avec l'utilisateur concerné



Les cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 40 sont toutes équipées d'un connecteur 12VHPWR qui peut facilement brûler s'il n'est pas connecté correctement. Bien qu'il ait été confirmé qu'il s'agit d'une erreur de l'utilisateur, cela montre également que la conception adoptée par le câble n'est pas non plus très bonne. Même après la publication de nombreux guides et vidéos expliquant comment brancher correctement le connecteur, des cas de fusion du câble apparaissent chaque jour sur divers forums techniques et sur Reddit.







Lorsque ces cas ont été signalés pour la première fois, CableMod a été l'un des premiers fabricants à proposer ses propres câbles personnalisés destinés à résoudre les problèmes de dégagement et de pliage des connecteurs 12VHPWR en utilisant son propre design. La société a été félicitée par beaucoup pour sa solution rapide au problème et a même enregistré des commandes complètes dès que les câbles ont été mis en vente au détail et en précommande.



Cependant, comme pour les câbles 12VHPWR standard, même les câbles de CableMod peuvent brûler s'ils ne sont pas connectés correctement. Bien que nous ne puissions pas dire avec certitude si c'était le cas ici, tout porte à croire que c'est le cas. Sur les photos soumises par le Redditor u/Humble-Brilliant, nous pouvons voir que les deux extrémités du connecteur (le câble et la carte graphique) ont des marques de brûlure, mais CableMod a parlé à l'utilisateur et il s'avère que la carte a survécu et n'a pas été endommagée.







Cela aurait été vraiment dommage si la carte avait été endommagée car la Gigabyte GeForce RTX 4090 est une carte très chère qui se vend aux alentours de 2 000 $ US. CableMod a rapidement réagi à ce problème et a demandé au client de contacter son support technique et de s'arranger avec l'utilisateur concerné. De plus, CableMod a déclaré que si leurs câbles avaient endommagé la carte, ils offriraient un remplacement comme ils l'ont fait dans le passé (dans de très rares cas).



"Très désolé à ce sujet - s'il vous plaît atteindre à notre soutien et nous allons faire le droit avec vous ! Nos produits sont accompagnés d'un service et nous aidons chaque client."



"La carte n'est pas endommagée (nous lui avons parlé) mais au cas où nos câbles endommageraient une carte, alors nous remplacerions le GPU - nous l'avons fait dans le passé dans de très rares cas où nos câbles ont endommagé quelque chose."



CableMod via NVIDIA Reddit



Il est bon de voir CableMod offrir un excellent support client et s'excuser auprès de ses clients, même si nous savons que les problèmes de 12VHPWR proviennent principalement d'erreurs de l'utilisateur. Nous sommes également conscients que le connecteur PCI-SIG 12HPWR n'est pas aussi facile à utiliser que les anciens connecteurs à 8 broches, mais nous conseillons à nos lecteurs qui achètent une carte graphique GeForce RTX 40 de suivre ce petit guide que nous avons mis à leur disposition.



WCCFTECH