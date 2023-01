HiCookie et GIGABYTE battent le record de mémoire DDR5 à DDR5-11136.



L'overclocker HiCookie réalise un nouveau record mondial d'overclocking de mémoire DDR5 à DDR5-11136 avec la GIGABYTE Z790 AORUS TACHYON et la mémoire AORUS DDR5 RGB. Ce record semble être le premier de la marque à utiliser à la fois une carte mère et une mémoire GIGABYTE.











GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd, fabricant leader de cartes mères, de cartes graphiques et de solutions matérielles, annonce aujourd'hui que la carte mère d'overclocking ultime Z790 AORUS TACHYON bat le record mondial de mémoire à 5 567,5 MHz, DDR5-11136MHz (11 136MT/s) avec une seule mémoire AORUS DDR5 RGB de 16 Go par le célèbre overclocker HiCookie.



Le GIGABYTE Z790 AORUS TACHYON est connu pour être exclusivement conçu pour l'overclocking et équipé d'une conception d'alimentation entièrement numérique, qui offre la meilleure stabilité sous des charges de travail importantes. La conception thermique à couverture complète de la zone MOS améliore considérablement la dissipation de la chaleur pour libérer les performances extrêmes et optimiser l'expérience d'overclocking. Les multiples technologies améliorent les performances de la mémoire DDR5 avec la meilleure compatibilité. Parallèlement, le kit d'overclocking intégré à la carte mère fournit des touches de raccourci, des interrupteurs à bascule et des fonctions de détection de tension qui permettent aux overclockers d'effectuer des réglages plus pratiques pour dépasser facilement les limites.



Découvrez le record mondial d'overclocking de mémoire DDR5 établi par HiCookie sur hwbot.org. Pour en savoir plus sur la carte mère d'overclocking GIGABYTE Z790 AORUS TACHYON, consultez le site Web de GIGABYTE.



VORTEZ