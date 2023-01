Les webcams de la série Brio 300 de Logitech améliorent les expériences vidéo à un prix abordable.



Aujourd'hui, Logitech a dévoilé sa série Brio 300, une gamme de webcams compactes et plug-and-play avec une résolution Full-HD 1080p, une correction automatique de la lumière et un micro réducteur de bruit, pour des expériences d'appels vidéo plus naturelles et productives à un prix attractif. "Nous avons mené une enquête auprès de plus de 3 000 travailleurs à distance et nous avons constaté que la plupart des personnes qui n'utilisent pas de webcam sont confrontées à de mauvaises conditions d'éclairage, à des angles de caméra peu flatteurs et à un son de mauvaise qualité provenant des haut-parleurs de leur ordinateur portable.



Les webcams de la série Brio 300 sont parfaites pour ceux qui veulent faire le saut facile mais substantiel pour améliorer de manière significative leurs expériences de réunion vidéo avec une webcam externe", a déclaré Scott Wharton, directeur général de Logitech B2B. "Et pour les entreprises qui ont besoin de fournir des webcams certifiées et simples à utiliser sur les postes de travail des employés à domicile ou au bureau, Brio 305 est cette option économique."







Les modèles de la série Brio 300 (Brio 300 et Brio 305) sont des webcams Full-HD 1080p dotées d'un contraste dynamique élevé, d'une correction automatique de la lumière et d'un microphone numérique unique avec réduction du bruit, de sorte que les utilisateurs sont vus et entendus clairement malgré un mauvais éclairage et le bruit de fond. Avec une expérience de réunion fiable à chaque fois, les utilisateurs peuvent rejoindre les appels vidéo en se sentant confiants et engagés. Les webcams se connectent aux ordinateurs via un port USB-C, ce qui simplifie la participation aux réunions vidéo. Ensuite, une rotation rapide de l'obturateur de confidentialité intégré donne aux utilisateurs l'assurance que l'objectif de la caméra est bloqué et ne montre plus leur espace de travail.



Le design non conventionnel en forme de cône ajoute de la personnalité à chaque espace de travail. Disponibles en blanc cassé, graphite et rose, les webcams s'associent harmonieusement aux souris et claviers Logitech pour une configuration élégante et coordonnée. La série Brio 300 est la dernière offre du portefeuille de webcams de Logitech qui soutient la nouvelle logique du travail, où les espaces de travail personnels sont individualisés, faciles à installer et à utiliser, et consciemment conçus pour un avenir positif.



Gestion informatique



Pour les équipes informatiques qui équipent les postes de travail des employés et les bureaux à domicile, les webcams de la série Brio 300 sont compatibles avec la plupart des plateformes de visioconférence et certifiées pour une utilisation avec Microsoft Teams, Zoom et Google Meet. Les caméras Brio 305 peuvent être facilement déployées dans les entreprises et gérées à distance grâce à Logitech Sync, ce qui permet de réduire le nombre de tickets d'assistance.



Approche du développement durable



Logitech s'engage à créer un monde plus équitable et positif pour le climat en travaillant activement à la réduction de son impact carbone. Les pièces en plastique des Brio 300 et Brio 305 comprennent du plastique recyclé post-consommation certifié afin de donner une seconde vie au plastique en fin de vie provenant de vieux appareils électroniques grand public : 62 % pour le graphite et 48 % pour le blanc cassé et le rose. Le papier d'emballage provient de forêts certifiées FSC et d'autres sources contrôlées. En choisissant ce produit, vous soutenez la gestion responsable des forêts du monde.



Tous les produits Logitech sont certifiés neutres en carbone et utilisent des énergies renouvelables dans la mesure du possible. L'empreinte carbone de tous les produits Logitech, y compris le Brio 300 et le Brio 305, a été réduite à zéro en soutenant la sylviculture, les énergies renouvelables et les communautés affectées par le climat qui réduisent le carbone.



Disponibilité et Prix



Brio 300 et Brio 305 seront disponibles dans le monde entier en janvier 2023 sur logitech.com et chez d'autres grands détaillants. Le prix de détail suggéré pour les deux webcams est de 69.99 Dollars.



Pour plus d'informations, visitez les pages produits de la Brio 300 et de la Brio 305.



