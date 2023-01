Le tout nouveau moniteur de jeu UltraGear de LG est l'écran officiel de LEC 2023.



Le dernier moniteur de jeu UltraGear de LG Electronics (LG) (modèle 25GR75FG) a été nommé écran officiel du League of Legends EMEA Championship (LEC) 2023. Le nouveau moniteur fera ses débuts lors de la prochaine saison du LEC, qui commence ce week-end, et soutiendra les joueurs des meilleures équipes de la région dans leur lutte pour les honneurs du tournoi. LG UltraGear est fier de poursuivre son partenariat solide avec la LEC, l'une des ligues esports les plus populaires au monde, et reste engagé à favoriser la croissance des esports au niveau international.







Conçu pour les esports compétitifs, le dernier écran de jeu LG UltraGear offre une qualité d'image et une vitesse exceptionnelles grâce à un écran IPS Full-HD (1 920 x 1 080) de 24,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 360 Hz et un temps de réponse Gray-to-Gray (GTG) de 1 milliseconde. Les performances du nouvel écran de jeu de LG sont encore renforcées par l'intégration de la technologie NVIDIA G-SYNC, qui minimise le larmoiement de l'écran pour des visuels fluides, et NVIDIA Reflex, qui aide à réduire la latence entre le clic et l'affichage pour un contrôle plus précis de l'action à l'écran. Certifié VESA Display HDR 400, le 25GR75FG garantit également des images claires et lumineuses et possède un design sans bordures sur trois côtés qui contribue à augmenter le sentiment d'immersion des joueurs, ce qui facilite la concentration pendant une compétition acharnée.







Dans le cadre de son partenariat permanent avec la LEC, LG fournit à la ligue professionnelle ses moniteurs de jeu UltraGear de classe mondiale depuis 2022. Le 25GR75FG est adopté par la LEC pour la saison 2023, qui se déroule dans un tout nouveau format en fusionnant l'Europe, la Türkiye et la CEI avec le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord (MENA) pour créer l'EMEA, une région compétitive unie de League of Legends Esports. Optimisé pour les esports, le 25GR75FG a été amélioré par rapport à son prédécesseur grâce aux commentaires des joueurs de LEC. Le design, les caractéristiques et les capacités du nouveau modèle UltraGear en font un choix idéal non seulement pour les joueurs professionnels, mais aussi pour tous ceux qui aiment les sensations fortes du jeu compétitif.







" Nous sommes ravis d'annoncer la poursuite de notre partenariat avec LG pour la prochaine saison LEC 2023 ", a déclaré Eva Suarez, responsable des partenariats pour la région EMEA chez Riot Games. "Nous avons à cœur d'offrir à nos concurrents la meilleure expérience de jeu possible et le nouveau moniteur de jeu LG UltraGear contribuera grandement à offrir à nos pros de League of Legends une qualité d'image exceptionnelle à chaque fois qu'ils monteront sur la scène du LEC."







" LG est très enthousiaste à l'idée de présenter le 25GR75FG au prochain LEC 2023 ", a déclaré Seo Young-jae, responsable de l'unité commerciale informatique de LG Electronics Business Solutions Company. "Matériel super rapide affiné pour les exigences des esports professionnels, notre incroyable écran haute performance sera au cœur de l'action lorsque les meilleures équipes de la région EMEA joueront pour la victoire. LG UltraGear continuera à soutenir le LEC et à favoriser la croissance des esports dans le monde entier."



Pas de date ni de prix pour le moment.



