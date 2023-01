Tableau de bord SSD Dash 6.0 pour les SSD Lexar.







Lexar vient de publier un nouveau firmware 9442 pour le SSD M.2 PCIe 3.0 x4 NVMe NM610 PRO mais à priori uniquement dans sa capacité 2 To et sans que l'on sache quelles nouveautés sont apportées par rapport à la version 5915.







En revanche, d'après nos constatations, l'archive ZIP de ce firmware contient également une nouvelle version 6.0 de l'application SSD Dash qui sert à effectuer les opérations de maintenance basiques sur les SSD Lexar. Nous vous proposons donc de télécharger ce fichier indépendamment du firmware directement sur notre serveur de téléchargement.



Pour rappel, nous vous présentions le logiciel SSD Dash 5.0 dès 2018. Celui-ci permet par exemple de consulter tout un tas d'informations utiles sur le SSD mais aussi de lire les données SMART, de vérifier l'état de santé du SSD, de mettre à jour le firmware du SSD, d'effacer les données stockées ou encore de faire migrer les données d'un support de stockage vers un autre. Bref, la boîte à outils indispensable à posséder comme en proposent tous les fabricants de SSD pour leurs produits.



Hélas, Lexar ne détaille pas quelles améliorations ont été apportées à cette version 6.0.8.1 du SSD Dash par rapport à la précédente version 5.0.17.16 qui datait quand même de septembre 2021. Dommage mais on imagine à minima que tous les SSD Lexar sortis après cette date sont désormais pris en charge par le SSD Dash 6.0. Il s'agit notamment des SSD NM710 et Professional NM800 fin 2021 ou plus récemment, fin 2022, des modèles NM610 PRO, NM760 et Professional NM800 PRO, ces deux derniers utilisant l'interface PCIe 4.0. Le support du système Windows 11 est également sans doute officiel désormais.



Au passage, disons un petit mot sur le SSD externe SL660 BLAZE Gaming Portable SSD qui a été annoncé par Lexar lors du CES 2023 avec plusieurs autres nouveaux produits. D'après Lexar, le SL660 BLAZE sera fourni avec un logiciel permettant de gérer le chiffrement des données au standard AES-256. Il est fort probable qu'il s'agira d'une mise à jour de l'actuel logiciel Lexar DataShield déjà voué à cette tâche. Il n'est pas précisé en revanche si Lexar fournira un utilitaire pour contrôler depuis un PC l'éclairage RGB du SL660 BLAZE ou bien si cette mission sera sous-traitée aux solutions logicielles des fabricants de cartes mères.



Téléchargement



- Application Lexar SSD Dash 6.0.8.1 pour Windows 7/8/8.1/10/11 : Cliquez ICI,

- Firmware 9442 pour les SSD Lexar NM610 PRO 2 To : Cliquez ICI.



