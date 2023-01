GALAX lance la GeForce RTX 4070 Ti HOF avec un refroidisseur et un circuit imprimé de couleur blanche, un TGP de 366W et plus encore.







GALAX a officiellement annoncé sa gamme GeForce RTX 4070 Ti Hall of Fame (HOF) comprenant les cartes graphiques RTX 4070 Ti HOF OC LAB & OF OC LAB Plus. La série de cartes graphiques haut de gamme de GALAX supportera l'overclocking à des niveaux extrêmes, ce qui fait suite au lancement du modèle RTX 4090 HOF qui a établi plus de 20 records mondiaux.







GALAX pousse la GeForce RTX 4070 Ti à l'extrême avec ses modèles HOF, jusqu'à 366W TGP pour l'overclocking



Le GPU GALAX GeForce RTX 4070 Ti HOF OC LAB Edition offre 7680 cœurs CUDA et 12 Go de mémoire GDDR6X. La fréquence de la nouvelle carte graphique atteint 2760 MHz avec le profil OC et la carte peut également fournir aux overclockers une limite de puissance de pointe de 366W pour jouer avec.



Les différences entre les GeForce RTX 4070 Ti HOF OC LAB et LAB Plus Editions sont que les variantes Plus offrent un mode "Performance" qui offre une horloge de boost atteignant 2760 MHz, et l'édition non-Plus n'atteint que 2715 MHz. Les deux cartes graphiques peuvent activer les boost clocks via un commutateur BIOS sur le composant et offrent un bouton "Hyper Boost" sur la plaque I/O.







La carte graphique GALAX GeForce RTX 4070 Ti HOF OC LAB Edition est équipée d'un seul connecteur à 16 broches (12VHPWR), contrairement à sa grande variante RTX 4090 HOF qui en possède deux et qui est la seule carte à le faire. Les deux cartes sont livrées avec un adaptateur 3x 8 broches. La plupart des cartes graphiques RTX 4070 Ti n'en nécessitent que deux, ce qui permet à cette carte de se démarquer des autres. Elle utilisera le même refroidisseur que la variante RTX 4090 HOF (configuration à trois ventilateurs, mesurant 92mm pour deux ventilateurs et 112mm pour un ventilateur), et aura les mêmes dimensions que la carte graphique susmentionnée.



















La série HOF est censée présenter le meilleur silicium de GPU disponible, il ne faut donc pas douter que les GPU AD104 utilisés par la GeForce RTX 4070 Ti le soient moins. GALAX n'a pas encore confirmé la date de sortie, la disponibilité ou le prix initial de ses dernières cartes.



