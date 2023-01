ASUS annonce le Vivobook S 16 Flip OLED.



ASUS annonce aujourd'hui le Vivobook S 16 Flip OLED (TP3604), un ordinateur portable convertible de 16 pouces d'une épaisseur de 19,6 mm et d'un poids de 1,9 kg. Il est conçu pour offrir aux utilisateurs les 360° de liberté dont ils ont besoin pour explorer toutes les possibilités. Disponible dans les élégants coloris Midnight Black ou Cool Silver, cet ordinateur portable passionnant est conçu pour être robuste et a été soumis aux tests de durabilité les plus stricts de l'armée américaine. Il est doté de la formidable puissance des derniers processeurs Intel Core série H de 13e génération et d'une batterie longue durée de 70 Wh.











Les utilisateurs peuvent profiter des superbes images de l'écran tactile OLED NanoEdge 3.2K 120 Hz avec son revêtement anti-rayures Corning Gorilla Glass NBT, et capturer toutes leurs meilleures idées à l'aide du stylet ASUS Pen 2.0 en option, un stylet MPP 2.0 avec 4096 niveaux de pression. Conçu dans un souci d'hygiène, l'ASUS Vivobook S 16 Flip OLED utilise ASUS Antimicrobial Guard Plus pour inhiber la croissance des virus et des bactéries jusqu'à 99 % sur les surfaces fréquemment touchées. Ses références environnementales sont également solides : il utilise 30 % de plastiques recyclés post-consommation (PCR) dans sa construction et est livré dans un emballage 100 % recyclable.











Performances rapides



Le Vivobook S 16 Flip OLED est équipé d'un processeur Intel Core i9-13900H de 13e génération avec 14 cœurs qui facilite toutes les tâches, qu'il s'agisse de streaming, de navigation, d'édition, de chat vidéo ou simplement de s'occuper de ses affaires à la maison. Capable de monter jusqu'à une puissance thermique nominale (TDP) de 45 watts, il s'agit de la génération de processeurs la plus performante à ce jour et elle est accompagnée d'une carte graphique Intel Iris Xe.



Pour libérer toute la puissance du processeur, la technologie thermique ASUS IceCool du Vivobook S 16 Flip OLED utilise des caloducs de 8 mm et 6 mm, ainsi qu'un ventilateur IceBlade qui accélère efficacement le transfert de chaleur. Et avec jusqu'à 16 Go de RAM, un stockage SSD de 1 To, le Vivobook S 16 Flip OLED rend toujours le travail quotidien facile et pratique.



Le WiFi 6E (802.11ax) permet aux utilisateurs de charger du contenu en ligne en un clin d'œil, et il est rendu encore meilleur par la technologie ASUS WiFi Master, qui inclut ASUS WiFi SmartConnect qui sélectionne automatiquement la meilleure source WiFi, de sorte que l'ordinateur portable se connecte de manière transparente au meilleur signal WiFi et aux points d'accès mobiles connus.



Un festin visuel



Le plaisir visuel est assuré avec le superbe écran tactile OLED NanoEdge jusqu'à 16:10 3.2K (3200 x 2000) 120 Hz / 0,2 ms du Vivobook S 16 Flip OLED, qui est recouvert de Corning Gorilla Glass NBT pour une résistance accrue aux rayures et aux empreintes digitales. Il donne vie aux idées grâce à sa gamme de couleurs 100% DCI-P3 et à son rapport écran/corps de 85,6%.



La certification PANTONE Validated et VESA DisplayHDR True Black 500 signifie qu'il offre des couleurs précises et affiche les noirs les plus profonds possibles. Et grâce à la certification SGS et TÜV Rheinland, les yeux sont bien protégés par les faibles émissions de lumière bleue.



Un capteur de couleurs détecte les niveaux de lumière ambiante et ajuste automatiquement la luminosité et la température des couleurs de l'écran pour fournir la meilleure image possible en fonction de l'environnement. En outre, une fonction de réduction automatique de la luminosité permet de maximiser la durée de vie de l'écran OLED.



Durable et portable



Avec une épaisseur de seulement 19,6 mm et un poids de 1,9 kg, le Vivobook S 16 Flip OLED n'est jamais un fardeau, et il est aussi très beau, avec un choix de finitions tendance Midnight Black ou Cool Silver.



Le Vivobook S 16 Flip OLED offre un monde de polyvalence, grâce à sa charnière de précision à 360°, testée pour résister à plus de 20 000 cycles d'ouverture et de fermeture. Les utilisateurs peuvent travailler ou jouer dans le mode de leur choix : ordinateur portable, tente, support, tablette - ou tout ce qui se trouve entre les deux. Le Vivobook S 16 Flip OLED est toujours prêt à l'action, pour n'importe quelle tâche, à n'importe quel angle d'écran, pour une flexibilité inégalée. Et pour garantir une fiabilité à long terme, l'ordinateur portable est soumis au régime de test de durabilité le plus strict au monde, basé sur l'exigeante norme militaire américaine MIL-STD-810H. Ces tests comprennent des tests de chute à la mise sous tension, des tests de vibration et des tests de fonctionnement dans des conditions extrêmes d'humidité, d'altitude et de température.



La perfection du design



Le Vivobook S 16 Flip OLED est conçu en pensant à l'utilisateur, avec de nombreuses fonctionnalités destinées à améliorer sa productivité et son confort.



Afin de préserver l'hygiène de l'ordinateur portable, le Vivobook S 16 Flip OLED est doté de la technologie ASUS Antimicrobial Guard Plus sur les surfaces fréquemment touchées. Cette technologie inhibe les virus et les bactéries et il est scientifiquement prouvé - selon les normes ISO 217021[iv] et 221962[v] - qu'elle inhibe leur croissance de plus de 99 % sur une période de 24 heures.



Pour le confort de la frappe, le Vivobook S 16 Flip OLED est équipé d'un clavier ASUS ErgoSense de 19,05 mm, avec une course longue de 1,4 mm et une profondeur de 0,2 cm.



Pour rendre l'ordinateur portable aussi écologique que possible, l'appareil est construit avec 30% de plastiques recyclés post-consommation (PCR), et l'emballage est 100% recyclable.



Le système audio certifié Dolby Atmos, alimenté par un amplificateur intelligent et la technologie ASUS Audio Booster pour un son 5,25 fois plus fort, diffuse de la musique, des films ou des podcasts avec un son multidimensionnel d'une grande clarté. La technologie 3D Audio peut suivre la position de l'utilisateur en temps réel et ajuster la direction du son pour s'assurer que l'utilisateur est toujours à l'endroit idéal pour écouter. La technologie de suppression du bruit ASUS AI filtre le bruit ambiant pour une qualité optimale des conférences téléphoniques de groupe.



Voici la fiche technique :







Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP