BIOSTAR présente la carte mère B760M-SILVER.



BIOSTAR, l'un des principaux fabricants actuels de cartes mères, de cartes graphiques et de périphériques de stockage, a le plaisir d'annoncer la toute nouvelle carte mère B760M-SILVER. Construite autour du socket INTEL LGA1700, qui supporte les processeurs Intel Core de 12e et 13e génération, la B760M-SILVER porte le pedigree RACING de BIOSTAR, avec un flair visuel et des caractéristiques innovantes choisies stratégiquement pour améliorer l'expérience globale de l'utilisateur.







Le B760M-SILVER présente le facteur de forme MicroATX, ce qui le rend idéal pour les applications soucieuses de l'espace et des coûts, associé à la solution d'alimentation certifiée BIOSTAR 10+1+1 Phase / 70 A, idéale pour les jeux et les loisirs. Il est également équipé de la technologie DIGITAL PWM de BIOSTAR, qui fournit une alimentation exceptionnellement précise à tous ses composants.



Doté d'une mémoire DDR5 double canal pouvant être exploitée jusqu'à 128 Go sur quatre emplacements DIMM et prenant en charge la technologie AMD EXPO et les modules Intel XMP, le B760M-SILVER s'adapte à tous les scénarios d'utilisation, comme en témoigne son puissant emplacement PCI-E Gen5 x16 avec protection en fer capable de faire fonctionner les cartes graphiques les plus performantes à leur capacité maximale.



Une combinaison de caractéristiques intelligentes telles que PCIe M.2 Gen4 et la prise en charge des modules sans fil AMD / Intel Wi-Fi 6E offre un niveau d'expansion et de fiabilité insensé lorsqu'il s'agit de jeux en ligne, de streaming ou de création de contenu, soutenu par la réputation de longue date de BIOSTAR pour la fabrication des meilleures cartes mères utilisant les matériaux de la plus haute qualité dans l'industrie.



En outre, la carte mère B760M-SILVER est livrée avec un ensemble de divertissement de pointe qui comprend un port Display (1.2) et HDMI (2.1) boosté par le chipset audio Realtek ALC1220 conçu pour offrir des expériences audios et visuelles époustouflantes.



La carte mère B760M-SILVER est le choix idéal si vous souhaitez construire une station de travail ou de jeu haute performance avec un facteur de forme compact et peu encombrant, tout en conservant des caractéristiques de pointe que l'on ne trouve que dans les produits phares. Elle combine l'expérience de BIOSTAR dans la construction de cartes mères élégantes, raffinées et hautement fonctionnelles avec des caractéristiques de nouvelle génération à un prix compétitif.



Pour plus d'informations, visitez la page produit : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP