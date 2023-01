GELID présente le support pour casque d'écoute Nexus Premium.



L'innovateur technologique GELID Solutions présente le nouveau NEXUS Premium Headset Holder comme un produit de la ligne de produits GELID Solutions. Le nouveau porte-casque Premium présente un design flexible. Le porte-casque est fixé à un bras rotatif qui peut facilement se déplacer à 360° vers l'intérieur, l'extérieur, la gauche et la droite selon vos besoins. Les deux organisateurs de câbles à clip sont intégrés pour maintenir les câbles en place, les empêcher de traîner au sol et garder votre bureau organisé. Le support est livré avec cinq ports d'extension. Trois ports USB pour le transfert de données et la recharge à grande vitesse, un port d'extension TF et un port d'extension SD pour faciliter votre plaisir audio.



















NEXUS peut être fixé à des bureaux d'une épaisseur maximale de 42 mm et d'une largeur maximale de 10 mm, pour une adaptation quasi universelle à la plupart des bureaux. La pince à ressort est facile à retirer et à remettre en place grâce à son tampon en silicone antidérapant. La conception détachable permet de le nettoyer et de l'installer facilement. GELID Solutions offre une garantie d'un an.



"Sécurisez votre casque d'écoute de manière ordonnée et gagnez de la place sur votre bureau", a déclaré Gebhard Scherrer, directeur des ventes de GELID Solutions Ltd. Le support pour casque d'écoute NEXUS Premium a un prix de : 19 euros.



TECHPOWERUP