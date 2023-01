Alphacool a publié des blocs d'eau pour les séries Radeon RX 7900 et RTX 4080.



Encore plus de performance pour les GPU RTX 4080 Suprim/Strix et RX 7900XT (X) ! Alphacool présente de nouvelles solutions innovantes pour le refroidissement actif par eau des cartes graphiques GeForce RTX 4080 de NVIDIA ainsi que des cartes AMD Radeon RX 7900XT (X) avec les refroidisseurs Eisblock Aurora.







Afin de dissiper au mieux l'énorme chaleur résiduelle des nouvelles générations de cartes graphiques, de nombreuses optimisations ont été mises en œuvre sur le refroidisseur d'eau par rapport aux modèles précédents de ces refroidisseurs. La structure des ailettes a été modifiée et permet un flux d'eau optimal tout en augmentant la surface de refroidissement. La plaque à jet modifiée avec un moteur d'entrée amélioré assure la meilleure répartition possible de l'eau sur les ailettes de refroidissement. La base en cuivre entièrement chromée est résistante aux acides, aux rayures et aux dommages. De plus, le chromage apporte une homogénéité et une brillance qui ne peuvent être obtenues par le nickelage.















Le refroidisseur Eisblock n'a pas seulement été amélioré sur le plan technique : le design de l'Aurora est devenu visuellement plus silencieux et plus simple, car un seul joint torique entoure l'ensemble du refroidisseur. En outre, le design autour des ailettes de refroidissement et de la plaque d'injection offre un aspect plus propre. L'éclairage des LED RVB à adressage numérique est encore mieux réparti dans le refroidisseur grâce au placage chromé.







Les refroidisseurs d'eau Eisblock Aurora pour NVIDIA GeForce RTX 4080 Suprim, NVIDIA GeForce RTX 4080 Strix, AMD Radeon RX 7900XT Reference et AMD Radeon RX 7900XTX Reference sont disponibles en précommande dès maintenant sur la boutique en ligne Alphacool.



Caractéristiques :



- Refroidisseur en cuivre chromé,

- Structure optimisée des ailettes avec une plus grande surface de refroidissement,

- La plaque d'injection modifiée assure une distribution optimale de l'eau dans le refroidisseur,

- Illumination LED aRGB brillante.



Compatibilité Eisblock Aurora Acryl RTX 4080 Suprim



- MSI GeForce RTX 4080 Gaming X Trio,

- MSI GeForce RTX 4080 16 GB Suprim X.



Compatibilité Eisblock Aurora Acryl RTX 4080 Strix



- ASUS ROG Strix GeForce RTX 4080 OC,

- ASUS ROG Strix GeForce RTX 4080.



Compatibilité Eisblock Aurora Acryl RX 7900XTX Référence



- AMD Radeon RX 7900 XTX,

- ASUS Radeon RX 7900 XTX,

- ASRock Radeon RX 7900 XTX,

- Biostar Radeon RX 7900 XTX,

- GIGABYTE Radeon RX 7900 XTX,

- PowerColor Radeon RX 7900 XTX,

- XFX Radeon RX 7900 XTX.



Compatibilité Eisblock Aurora Acryl RX 7900XT Référence



- AMD Radeon RX 7900 XT,

- ASRock Radeon RX 7900 XT,

- Biostar Radeon RX 7900 XT,

- GIGABYTE Radeon RX 7900 XT,

- PowerColor Radeon RX 7900 XT,

- Sapphire Radeon RX 7900 XT,

- XFX Radeon RX 7900 XT.



Pour plus d'informations et pour acheter, visitez cette page :



TECHPOWERUP