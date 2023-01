MSI nous propose une nouvelle carte graphique : La RTX4090 SUPRIM CLASSIC séries ..



MSI vient de dévoiler sa nouvelle carte RTX 4090 de la série SUPRIM. Il n'y a rien de particulièrement "suprême" dans cette conception, cependant. Les modèles Classic mettent en œuvre une conception de refroidissement plus ancienne, la même que celle qui a été utilisée pour la série RTX 3090 Ti. Cette carte est à la fois nouvelle et ancienne.







Avec l'introduction des cartes RTX 40, MSI a présenté ses refroidisseurs SUPRIM mis à jour. La nouvelle carte adopte le refroidisseur Tri Frozr 3S avec Torx Fan 5.0. Elle dispose également d'une chambre à vapeur. Le modèle Classic est équipé de Tri Frozr 2S et de ventilateurs Torx 4.0, mais il n'y a pas de chambre à vapeur ici.







La nouvelle SUPRIM est plus lourde (2,4 kg contre 2,16 kg) et légèrement plus épaisse (7,8 cm contre 7,1 cm), mais elle a pratiquement la même longueur et la même largeur. Il ne devrait pas y avoir de différence en termes de performances non plus, puisque les deux cartes sont cadencées jusqu'à 2640 MHz (avec l'overclocking logiciel MSI Center). Ce que MSI ne confirme pas, c'est le TDP maximal du GPU Classic, ce qui pourrait limiter l'overclocking, le cas échéant.







La plaque arrière est de l'ancien design, avec le logo GeForce RTX maintenant dépassé et même le dragon Gaming de MSI qui n'est plus utilisé sur les cartes SUPRIM mises à jour.







Jusqu'à présent, la SUPRIM CLASSIC n'a été confirmée que par le site Web de MSI en Chine. On ne sait pas si cela signifie que la carte sera exclusive à ce marché, mais cela semble peu probable. La société a également lancé un modèle SUPRIM non-X Classic, qui a des horloges plus basses. Les mêmes horloges sont proposées par la variante 2022 basée sur Tri Frozr 3S.



VIDEOCARDZ