Fractal répond aux problèmes de la carte Riser PCIe de Ridge Chassis.



Le châssis Fractal Ridge a été lancé l'année dernière en novembre. Il s'agit d'un boîtier de bureau mince pour jeux et HTPC qui offre deux orientations et prend en charge les cartes graphiques longues de 335 mm maximum. Disponible en noir et blanc, le Fractal Ridge s'adresse aux amateurs de PC à petit facteur de forme. Récemment, Fractal a découvert des problèmes avec la carte PCIe 4.0 riser incluse dans le Ridge, qui semble être incompatible avec certaines configurations matérielles. Les utilisateurs malchanceux peuvent subir une perte de performance significative avec la carte graphique PCIe 4.0 installée.











La carte riser PCIe fournie avec le Fractal Ridge s'est avérée être incompatible avec certaines configurations matérielles lorsqu'elle est utilisée en mode PCIe 4.0.



Après des tests approfondis, nous avons déterminé que si la plupart des systèmes fonctionneront en mode PCIe 4.0 en utilisant la carte riser Ridge sans problème, ceux qui rencontrent des problèmes de stabilité devront pour l'instant faire fonctionner le système en mode PCIe 3.0. Ce mode peut être activé dans les paramètres du BIOS de la carte mère.



Nous développons une solution pour permettre une compatibilité PCIe 4.0 complète, mais jusqu'à ce qu'elle soit prête, nous mettrons à jour nos listes pour indiquer que seule la compatibilité PCIe 3.0 est garantie.



Les utilisateurs actuellement concernés sont priés de contacter notre équipe du service clientèle à l'adresse ridge.support@fractal-design.com pour recevoir une assistance et des mises à jour continues avec les dernières informations jusqu'à ce que nous ayons un riser de remplacement disponible. L'équipe du service clientèle peut également aider ceux qui ont besoin de conseils pour passer en mode PCIe 3.0.



Nous vous remercions pour votre compréhension et vous prions de nous excuser pour tout désagrément.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



VORTEZ