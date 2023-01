CORSAIR sort son nouveau fauteuil gaming TC100 RELAXED.







MILPITAS, CA, 17 janvier 2023 – CORSAIR (NASDAQ : CRSR), leader mondial des composants hautes performances pour les joueurs, créateurs et assembleurs de PC, annonce aujourd’hui un nouvel ajout à sa gamme croissante de fauteuils gaming. Faisant ses débuts dans la gamme RELAXED Series, le fauteuil CORSAIR TC100 RELAXED est doté d’une assise large et de points de contact ergonomiques pour vous offrir tout le confort nécessaire pendant des heures. Il existe avec un revêtement en tissu doux ou en cuir synthétique rembourré avec un design élégant inspiré des sports automobiles.







Les renforts larges du TC100 RELAXED offrent une assise étendue avec une largeur confortable de 375 mm et un soutien de l’ensemble du corps, que vous vous penchiez en avant au cœur d'une session gaming ou que vous incliniez le fauteuil pour savourer votre victoire. Que vous optiez pour le revêtement en tissu ou en cuir synthétique, le coussin lombaire en mousse haute densité et le coussin repose-nuque en mousse à mémoire de forme détachables vous aident à garder une posture saine durant vos sessions de gaming.







Les options de réglage sont un élément clé du TC100 RELAXED, à commencer par son vérin pneumatique de catégorie 4 en acier qui offre une plage de hauteur d’assise de 100 mm. Lorsque vous voulez vous détendre, le dossier inclinable offre une plage de 90 à 150° afin que vous trouviez la position la plus confortable. Enfin, les accoudoirs du TC100 RELAXED peuvent être bougés dans quatre directions – vers le bas ou vers le haut et vers les côtés – pour que vous trouviez la position idéale pour vos bras.



Avec un processus d’assemblage facile et rapide qui vous permet d’être assis en quelques minutes, le TC100 RELAXED est un choix idéal pour les joueurs à la recherche d’un fauteuil large qui ne fait aucun compromis en matière de style.



Disponibilité, garantie et tarifs



Le fauteuil gaming CORSAIR TC100 RELAXED est disponible dès maintenant sur la boutique en ligne de CORSAIR et auprès des distributeurs et des revendeurs agréés du réseau mondial CORSAIR.



Le TC100 RELAXED est vendu avec une garantie de deux ans et est secondé par le réseau d’assistance clientèle mondial de CORSAIR.



Pour en savoir plus sur le CORSAIR TC100 RELAXED, rendez-vous sur : Cliquez ICI.



Le prix est de : 219.90 euros.



CORSAIR (code NASDAQ : CRSR) est un leader mondial dans le domaine de la conception et la fabrication d’équipements et de technologies hautes performances pour les joueurs, créateurs de contenu et passionnés d’informatique. Des composants et périphériques pour PC primés aux équipements de streaming premium en passant par l’éclairage d’ambiance intelligent, CORSAIR fournit tout un éventail de produits qui s’allient pour permettre à tous, des joueurs occasionnels aux joueurs professionnels, d’améliorer leurs performances.



CORSAIR