TECHPOWERUP nous propose le test de nouvelles barrettes mémoires : Les G.SKILL Trident Z5 RGB DDR5-6800 CL34 2x 16 Go.







G.SKILL est un fabricant de mémoires réputé, basé à Taipei, qui a toujours fabriqué des produits axés sur la performance. Ces dernières années, l'entreprise s'est aventurée sur d'autres marchés du PC, tels que les disques SSD, les refroidisseurs AIO et les périphériques, avec des claviers, des souris, des casques orientés vers le jeu, etc.



G.SKILL dispose de plusieurs lignes de produits pour s'adapter à différents marchés avec de nombreuses options DDR4 axées sur la performance. Ces UGS comprennent les séries Trident Z, Royal, Neo, Ripjaw et Elite. Avec le lancement de la DDR5 fin 2021, G.SKILL a avancé les séries Trident Z et Ripjaws. Avec la nouvelle plateforme AM5 d'AMD l'année suivante, les séries Flare X et Neo ont également fait leurs débuts en DDR5. La boucle étant bouclée, G.SKILL a lancé la nouvelle génération de DDR5 pour les passionnés de PC utilisant les tout derniers processeurs Intel de 13e génération. Avec huit zones d'éclairage indépendantes et 16 millions d'options de couleurs, ce kit G.SKILL Trident Z5 RGB prend également en charge les logiciels ASUS Aura, Gigabyte RGB Fusion, MSI Mystic Light et ASRock Polychrome Sync pour une compatibilité maximale avec les différentes implémentations ARGB des cartes mères.







Dans cette revue, nous allons examiner de plus près le kit mémoire G.SKILL Trident Z5 RGB DDR5-6800. Équipé de timings primaires décents de 34-42-42-108 fonctionnant à 1,40 V pour le profil X.M.P. 6800 MT/s, il apporte une bande passante plus élevée et des gains de performance considérables par rapport à la DDR5 JEDEC 4800 MT/s de base. Commercialisé pour les passionnés de PC, bien qu'il partage le même nom que son prédécesseur, le kit de mémoire examiné aujourd'hui est strictement orienté vers les cartes mères basées sur Intel Z790 couplées avec des processeurs de 13ème génération en raison de la haute fréquence du profil XMP. Les configurations du kit mémoire G.SKILL Trident Z5 comprennent 32 Go (2x 16 Go) et 64 Go (2x 32 Go) avec des fréquences binées allant de 5200 MT/s à 8000 MT/s. Maintenant que nous avons terminé, il est temps de passer à l'examen et de faire un peu d'overclocking !



Voici la fiche technique :







