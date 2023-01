Lancement du SSD Silicon Power UD85 PCIe 4.0 NVMe.



Silicon Power présente la nouvelle UD85, le choix parfait d'entrée de gamme, à prix raisonnable, pour ceux qui cherchent à passer à la dernière génération d'interface PCIe.







Améliorez votre productivité



La Silicon Power UD85 est l'introduction parfaite à la puissance de PCIe 4.0. Avec la prise en charge de NVMe 1.4 et de la technologie Host Memory Buffer (HMB), vous bénéficiez d'une productivité ininterrompue grâce à des performances accrues et une latence réduite pour une exécution transparente des applications.



Accélérez votre efficacité



Le Silicon Power UD85 offre une expérience rapide et fluide avec des vitesses de lecture allant jusqu'à 3 600 Mo/s et des vitesses d'écriture allant jusqu'à 2 800 Mo/s. Il permet d'améliorer le rapport lecture/écriture séquentielle et de réduire les coûts. Il améliore les performances de lecture/écriture séquentielle et de lecture/écriture aléatoire grâce à la prise en charge de la mise en cache SLC.



Faites-en plus avec 2 To à moindre coût



Le Silicon Power UD85 est un produit de qualité : il est disponible dans de grandes capacités de stockage allant jusqu'à 2 To à un prix abordable. Obtenez tout l'espace dont vous avez besoin pour vos applications, documents, photos et vidéos sans vous ruiner.



Pour en savoir plus sur l'UD85 de Silicon Power, consultez le site Web de Silicon Power : Cliquez ICI.



VORTEZ