ASRock lance le modèle Mini-ITX B760 et d'autres cartes mères à facteur de forme compact.



Quatre modèles, dont la carte mère à chipset Intel B760 B760M-ITX/D4 WiFi, dont la date de sortie n'a pas été confirmée, ont été annoncés par ASRock Incorporation.



Cette carte mère B760M-ITX/D4 WiFi Mini-ITX est compatible avec la RAM DDR4. Ses principales caractéristiques sont les suivantes : deux emplacements mémoire DDR4-5333, quatre lecteurs SATA 3.0, un Hyper M.2, un emplacement d'extension PCI Express 4.0 (x16) et un emplacement Key-E M.2. Les fonctions réseau comprennent un réseau local Gigabit avec une puce Realtek, le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 4.2.







Carte mère MicroATX modèle B760M PG Riptide avec prise en charge de la mémoire DDR5. Il y a quatre emplacements de mémoire DDR5-7200, quatre emplacements de stockage SATA 3.0, quatre emplacements de stockage Hyper M.2, deux emplacements d'extension (PCI Express 4.0 (x16) x 1, PCI Express 4.0 (x1) x 1, et un emplacement M.2 Key-E 1 x). Le réseau local Dragon 2.5G est utilisé pour l'infrastructure réseau.







La B760 Pro RS est une carte mère ATX qui est compatible avec la RAM DDR5. Au total, quatre emplacements DIMM DDR5-7200, quatre emplacements SATA 3.0 M.2, deux emplacements Hyper M.2, un emplacement M.2 et un emplacement PCI Express 5.0 (x16), PCI Express 4.0 (x16), PCI Express 3.0 (x16) et M.2 Key-E sont inclus. Le réseau local Dragon 2.5G est celui utilisé par le réseau.







La B760 Pro RS/D4 est une carte mère ATX compatible DDR4. Les emplacements d'extension comprennent deux emplacements PCI Express 4.0 (forme x16), un emplacement PCI Express 3.0 (forme x16), un emplacement PCI Express 3.0 (x1) et un emplacement M.2 Key-E x1. Les emplacements de mémoire prennent en charge quatre modules DDR4-5333. Le réseau local Dragon 2.5G est utilisé pour l'infrastructure réseau.







Pas de date ni de prix pour le moment.



THE GURU3D