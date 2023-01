[CES 2023] CHERRY annonce de nouvelles options de clavier et de souris.



Cherry Americas, qui fait partie du leader mondial des périphériques de saisie informatique, a annoncé aujourd'hui le lancement de deux nouveaux produits passionnants pour les utilisateurs au bureau et à domicile. Les nouveaux produits comprennent le combo DW 9500 SLIM, qui réunit le très populaire clavier sans fil KW 9100 et la souris MW 8C ERGO, et l'ajout de trois nouvelles variantes de couleurs à la populaire souris GENTIX BT. Les deux offres sont axées sur la valeur et la performance, tout en mettant en valeur le style et la sophistication que les utilisateurs attendent de CHERRY.















"Notre objectif est de fournir à nos clients des produits innovants, élégants et faciles à utiliser, tant au bureau qu'à la maison, tout en offrant une valeur et une qualité inégalées", a déclaré Richard Simone, PDG de Cherry Americas.



La combinaison CHERRY DW 9500 SLIM



Cette nouvelle combinaison de bureau associe deux des best-sellers de la gamme de produits innovants CHERRY : le clavier sans fil noir argenté CHERRY KW 9100 SLIM et la souris droitière CHERRY MW 8C ERGO, confortable, précise et ergonomique. Le clavier ultra-mince intègre la technologie des ciseaux CHERRY SX et promet une sensation de frappe précise et agréable. La plaque métallique intégrée assure une bonne assise du clavier sur le bureau et la barre magnétique incluse permet de placer le clavier à un angle plus prononcé.



La souris sans fil ergonomique, dotée de panneaux latéraux caoutchoutés et d'un repose-pouce, est conçue pour un confort maximal, même en cas de travail prolongé. La souris est dotée de surfaces de glissement de taille généreuse qui permettent aux utilisateurs de la guider en douceur sur le bureau sans forcer sur le poignet. En plus d'une manipulation agréable et d'un design ergonomique, la souris à six boutons est équipée de nombreux extras techniques, notamment un capteur de haute précision qui fonctionne sur presque toutes les surfaces, une connexion via BT ou RF et des LED qui indiquent l'état de la batterie et la résolution de la souris.



La combinaison CHERRY DW 9500 SLIM sera disponible début 2023 au prix de détail recommandé de 129.99 Dollars.



La souris CHERRY GENTIX BT version couleur



La souris CHERRY GENTIX BT est une extension de la très populaire gamme GENTIX, avec des capacités Bluetooth multi-appareils. La souris CHERRY GENTIX BT lance trois options de couleur supplémentaires parmi lesquelles les clients peuvent choisir : Agave Green, Cherry Blossom et Frosted Silver. La GENTIX BT est optimisée sur le plan ergonomique, dispose de sept boutons, dont deux touches de pouce, et est livrée avec un étui de transport pour le travail en déplacement. La souris est compatible avec plusieurs appareils, utilise la norme Bluetooth 5.0 et bénéficie de la sécurité du cryptage AES 128. La souris GENTIX BT, parfaite pour les voyages, la maison ou le bureau, permettra désormais aux utilisateurs de s'affirmer grâce à ces nouvelles options de couleurs audacieuses.



La version couleur de la souris GENTIX BT CHERRY sera lancée au premier trimestre 2023 au prix de détail recommandé de 39.99 Dollars.



TECHPOWERUP