[CES 2023] Hisense fait un grand pas dans les moniteurs de jeux et le home cinéma haut de gamme.



L'ascension fulgurante de Hisense en tant que géant de l'électronique grand public est attribuable à ses téléviseurs intelligents et à ses appareils électroménagers rentables, mais avec le CES international 2023, la société a déclaré son intention de dominer les marchés des écrans de jeu et du home cinéma. La société a présenté une multitude d'écrans de jeu de taille conventionnelle et de grand format basés sur des technologies de pointe telles que l'IPS rapide éclairé par Mini-LED. Le nouveau G7H est une nouvelle gamme de moniteurs de jeu planaires de 25 et 27 pouces qui se caractérise par une dalle Fast IPS avec 576 diodes électroluminescentes miniatures, une fréquence de rafraîchissement de 170 Hz avec un temps de réponse de 1 ms, une résolution de 1440p, une certification DisplayHDR 600 et une couverture de 97 % de la DCI-P3, ainsi que par AMD FreeSync Premium Pro.























L'U7K est techniquement un téléviseur de 43 pouces qu'Hisense veut commercialiser comme un moniteur de jeu grand format, bien qu'il embarque l'ensemble des caractéristiques des téléviseurs intelligents de la société. L'écran offre une résolution 4K Ultra HD, un panneau Quantum Dot éclairé par des mini-LED, un taux de rafraîchissement de 144 Hz, Dolby Vision Atmos et une luminosité maximale de 1 000 nits. Hisense a également dévoilé ses projecteurs de salon Laser TV pour des tailles de projection allant de 65 à 150 pouces, avec une source lumineuse triple laser, une couverture BT.2020 de 107 %, une luminosité de 1 600 lumens ANSI, une résolution native 4K Ultra HD et Dolby Atmos. Ses haut-parleurs 2.1 intégrés proviennent de JBL by Harman. Le projecteur prend en charge Chromecast (intégré) et Apple AirPlay.



TECHPOWERUP