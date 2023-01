[CES 2023] ASUS présente ses premiers routeurs WiFi 7 destinés aux jeux.



ASUS a présenté au CES international 2023 ses premiers routeurs WiFi 7 (802.11be) de nouvelle génération destinés aux jeux. Il s'agit du routeur WiFi 7 bi-bande ASUS RT-BE96U, qui porte la marque principale de la société, et du ROG Rapture GT-BE98, qui, selon la société, est le premier routeur WiFi 7 quadri-bande au monde pour les jeux. Le RT-BE96U est doté de deux ports 10 GbE et d'une bande passante de commutation réseau totale de 19 Gbps. Le routeur comprend une bande de fréquence de 6 GHz avec une bande radio de 320 MHz et 4096 QAM, ce qui double le débit de données par rapport au WiFi 6E.



















Le routeur prend en charge le WiFi 7 MLO (multi-link operation), permettant aux transmissions de données de couvrir plusieurs bandes de fréquences en même temps. Le module WLAN prend également en charge la ponctuation Multi-RU qui permet de réduire les interférences entre les canaux. Le ROG Rapture GT-BE98 reprend presque toutes les caractéristiques du RT-BE96U, mais avec une configuration radio quadri-bande, avec une bande passante de commutation de pointe de 25 Gbps. En outre, le routeur bénéficie du style distinctif des produits ROG, de plusieurs optimisations QoS spécifiques aux jeux, d'optimisations pour les consoles de jeux et d'une configuration de LED RVB Aura qui peut se synchroniser avec la configuration Aura de votre PC sur le réseau.



TECHPOWERUP