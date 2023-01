[CES 2023] Nouveaux ventilateurs de boîtier Cooler Master au CES 2023 : Les séries Halo2 et Mobius de MasterFan.



Cooler Master a présenté au CES international 2023 plusieurs nouveaux ventilateurs de boîtier pour divers cas d'utilisation - ventilation de boîtier, dissipateurs thermiques à air et radiateurs de refroidissement liquide. Le MasterFan Halo2 est le plus brillant et le plus frappant d'entre eux, et la société les inclut avec certains de ses derniers refroidisseurs de CPU Hyper-series. Ils seront également vendus en kits autonomes.



Le Halo2 doit son nom à ses deux zones d'éclairage LED ARGB, l'une le long de l'alésage du cadre et l'autre à l'intérieur du moyeu de la roue. La série MasterFan Halo de 2020 a subi quelques améliorations, notamment des pales de ventilateur plus grandes, une structure de châssis hybride redessinée qui réduit l'encombrement du châssis sans sacrifier le flux d'air axial du ventilateur, et un circuit intégré de commande du moteur mis à jour. Le MF Halo2 est disponible en 120 mm et 140 mm, et en noir et blanc. Les deux tailles sont équipées de roulements à billes dont la durée de vie est estimée à plus de 160 000 heures.











Le MasterFan MF140 Halo2 présente une vitesse allant jusqu'à 1 600 RPM, un débit d'air allant jusqu'à 58,5 CFM, à une pression statique allant jusqu'à 2,53 mm H₂O, et un niveau sonore allant jusqu'à 27 dBA. Le MF120 Halo2 tourne à des vitesses allant jusqu'à 2 050 RPM, poussant jusqu'à 51,88 CFM de flux d'air, à une pression statique allant jusqu'à 2,89 mm H₂O, et jusqu'à 27 dBA de sortie de bruit. Les ventilateurs prennent 4 broches PWM pour leur fonction principale, et 3 broches Gen 2 ARGB pour leurs deux zones d'éclairage.















La série Mobius de Cooler Master est une catégorie de ventilateurs haut de gamme que la société recommande pour les radiateurs à refroidissement liquide, ainsi que pour les ventilateurs de CPU, pour leur pression statique optimale et leur durabilité. Quatre variantes distinctes de ce ventilateur ont été présentées au CES : le Mobius 120, le Mobius 120 OC, le Mobius 120P (et sa sous-variante blanche) et le Mobius 140P. Ces ventilateurs sont équipés des derniers roulements à billes dynamiques de CM, dont la durée de vie est estimée à plus de 200 000 heures.



Le Mobius 120 est la version de base sans aucune illumination. Il tourne à des vitesses allant jusqu'à 2 050 RPM, poussant jusqu'à 63,1 CFM de flux d'air, à 2,69 mm H₂O de pression statique, et un bruit maximal impressionnant de 22,6 dBA. Le ventilateur prend en connexion PWM à 4 broches.



Le Mobius 120 OC est une variante haute vitesse intéressante de la série. Il est doté d'un roulement à double bille évalué à plus de 200 000 heures ; et est livré avec un commutateur de vitesse de ventilateur qui bascule entre trois préréglages - bas (L), moyen (M) et haut (H). Dans le réglage L, le ventilateur tourne à 1 500 tr/min, poussant 42,2 CFM de débit d'air à 17,4 dBA de sortie de bruit et 1,19 mm H₂O de pression statique.



En réglage M, il tourne à 2 400 tours/minute et génère un débit d'air de 65,5 CFM pour une pression statique de 2,76 mm H₂O et un niveau sonore de 31,1 dBA. Dans son réglage supérieur H, le ventilateur fait une boursouflure 3,200 RPM, poussant 88,1 CFM de flux d'air, à 4,75 mm H₂O de pression statique, et 39,3 dBA de sortie de bruit. Bien que le ventilateur soit livré avec une connexion PWM à 4 broches, vous devez régler votre contrôleur de ventilateur ou le BIOS de la carte mère pour faire fonctionner ce ventilateur à 100% afin d'utiliser précisément ces préréglages de vitesse de ventilateur.



Le Mobius 120P ARGB est doté d'une conception à pales annulaires, dans laquelle la roue est nervurée le long de ses bords, afin de diriger tout le flux d'air axialement. Il est doté d'un roulement à bague dynamique, tout comme le Mobius 120 de base, dont la durée de vie est estimée à plus de 200 000 heures. Le ventilateur comporte des éléments LED RVB adressables situés dans le moyeu de la roue. Il tourne à des vitesses allant jusqu'à 2 400 RPM, poussant jusqu'à 75,2 CFM de flux d'air à 3,63 mm H₂O de pression statique, et 30 dBA de bruit maximum. Le ventilateur prend en 4 broches PWM pour la fonction principale, et 3 broches Gen 2 ARGB pour l'éclairage. Le Mobius 120P ARGB White Edition est essentiellement le même ventilateur, mais avec un cadre blanc.



Enfin, il y a le grand Mobius 140P ARGB, l'un des rares ventilateurs haut de gamme de 140 mm que nous ayons rencontré qui présente un cadre parfaitement carré. Il est doté de la même conception de roue Ring Blade que le Mobius 120P, qui est conçue pour maximiser le flux d'air axial, et d'un roulement à billes dynamique, mais évalué à plus de 160 000 heures dans cette variante. Le ventilateur tourne à des vitesses allant jusqu'à 1 900 RPM, poussant jusqu'à 76,5 CFM de flux d'air à 2,30 mm H₂O de pression statique, et 30 dBA de bruit.



TECHPOWERUP