Dashboard 3.8 pour les SSD/HDD Western Digital et SanDisk.







Après plus de six mois sans la moindre mise à jour, Western Digital propose la version 3.8 (3.8.2.8) de la boîte à outils Dashboard qui permet de faire la maintenance des SSD de la marque ainsi que ceux de SanDisk mais aussi des disques durs WD puisqu'ils sont supportés depuis 2020 et la version 3.0.







Dans les notes de version, Western Digital annonce avoir apporté plusieurs améliorations et corrections à son logiciel. Il est tout d'abord question d'optimisations pour la fonction Gaming Mode qui sert, pour rappel, à désactiver automatiquement durant une partie de jeu certaines fonctionnalités d'économie d'énergie dans le firmware des SSD de la gamme WD_BLACK afin de grappiller quelques gains mineurs en terme de performances.



Western Digital n'est pas très explicite sur les SSD concernés par ces améliorations du Dashboard 3.8 mais le constructeur parle d'Intelligent Game Mode ce qui correspondrait à priori uniquement au Gaming Mode 2.0 qui rajoute justement une dose "d'intelligence" par rapport à la première édition de la technologie comme la charge prédictive et la gestion thermique adaptative. Le Gaming Mode 2.0 n'est, pour rappel, actuellement supporté que par le WD_BLACK SN850X NVMe SSD (dont nous avons encore parlé cette semaine pour les erreurs du pilote NVMe). Le Gaming Mode doit être activé via le logiciel Dashboard pour fonctionner.



D'après WD, grâce au Dashboard 3.8 le Gaming Mode améliore la détection de l'exécution de certains jeux dont le lancement n'était pas signalé correctement. L'autre changement concerne l'ajout de nouveaux chemins par défaut ce qui permettra là aussi au Gaming Mode de mieux détecter certains jeux et donc d'appliquer automatiquement les optimisations quand il se doit.



Par ailleurs, dans le Dashboard 3.8, WD annonce également une meilleure redétection des périphériques, l'ajout d'un indicateur si le lecteur de stockage fait partie d'une volume RAID, des améliorations pour le rendu de l'interface graphique ou encore la correction de l'absence du formatage SMART pour les lecteurs SATA WD Green.



A noter qu'à l'heure où nous écrivons ces lignes, l'installateur du logiciel Dashboard n'a pas encore été mis à jour et reste disponible au téléchargement en version 3.7. En revanche, la version 3.8 peut déjà être obtenue via le système de mise à jour automatique. Nous mettrons à jour cette actualité dès que le fichier sera actualisé.



Téléchargement



- Application Western Digital Dashboard 3.8.2.8 : Cliquez ICI,

- Application SanDisk Dashboard 3.8.2.8 : Cliquez ICI.



