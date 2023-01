L'Intel Arc A770 dépasse les performances d'AMD et de NVIDIA dans le benchmark de performance DirectStorage 1.1.







Maintenant que Microsoft a publié DirectStorage 1.1 pour les systèmes PC utilisant Windows, ainsi que les GPU et les SSD NVMe actuels, nous voyons maintenant des benchmarks de performance des derniers GPU d'AMD, d'Intel et de NVIDIA comparés les uns aux autres.







DirectStorage 1.1 améliore la décompression des ressources graphiques d'Intel, d'AMD et de NVIDIA, mais l'équipe bleue s'en sort légèrement mieux



Le récent test de référence, développé par le site Web Compusemble, montre la puissance de la technologie de première main sur la chaîne YouTube du site. Nous avons fourni la vidéo ci-dessous pour faciliter le visionnage.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



L'API permet au processeur de réduire le nombre de cycles critiques nécessaires pour les tâches importantes et décompresse les actifs du jeu par le biais de cartes graphiques "hautement parallèles" sans que le système d'exploitation ne prenne le relais et n'utilise le processeur à un niveau supérieur. DirectStorage 1.1 de Microsoft limite la charge imposée au processeur lorsque le stockage NVMe demande des données. Les algorithmes utilisés dans la compression et la décompression des ressources par DirectStorage permettent de déplacer des niveaux de données plus élevés que ce que le SSD NVMe devrait généralement pouvoir gérer, mais ne le peut pas, ce qui limite en grande partie le temps de chargement des ressources.











PC Games Hardware a repris le test de Compusemble et a comparé trois des meilleures cartes graphiques du marché pour voir laquelle gère le mieux la décompression des données.



Les trois GPU testés par le site Web étaient les suivants :



- AMD Radeon RX 7900 XT,

- Intel Arc A770,

- NVIDIA GeForce RTX 4080.



Ces trois cartes graphiques ont été associées au processeur Intel Core i9-12900K de la génération Alder Lake. Les trois cartes graphiques ont traité la décompression que le processeur Intel par près de 2,5 fois. Le GPU Intel Arc A770 a obtenu des résultats supérieurs à ceux d'AMD et de NVIDIA en ce qui concerne la "décompression des actifs". Les résultats montrent que l'Intel Arc A770 peut transférer et décompresser des actifs à 16,8 Go/s, tandis que l'AMD RX 7900 XT a traité les mêmes informations à 14,6 Go/s, soit une différence de treize pour cent.







Cependant, comme les temps de chargement ont été réduits de cinq secondes à moins d'une seconde, les trois cartes ont décompressé les ressources de manière similaire, ce qui signifie que l'une ou l'autre configuration peut encore s'améliorer avec DirectStorage 1.1.



WCCFTECH