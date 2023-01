[CES 2023] L'alimentation certifiée NZXT 1200W GOLD C1200 Gold est livrée avec un connecteur 12VHPWR.



NZXT a annoncé le bloc d'alimentation C1200 Gold certifié 80PLUS GOLD qui prend en charge le connecteur 12VHPWR.











Le dernier modèle de la série "C" d'alimentations certifiées 80PLUS GOLD de NZXT, d'une capacité de 1200W et compatible avec le connecteur 12VHPWER utilisé dans les séries GeForce RTX 3090 Ti et GeForce RTX 40, est apparu. Le ventilateur de refroidissement est un ventilateur silencieux de 135 mm avec des paliers de pression à dynamique des fluides et une fonction semi-fanless qui arrête la rotation du ventilateur lorsque la puissance est faible (peut être activé et désactivé avec le bouton à l'arrière). De plus, en montant tous les condensateurs des fabricants japonais compatibles avec 105°C, il peut fonctionner pendant une période prolongée même dans des environnements extrêmement chauds.















+12V a une conception à une voie avec une sortie maximale de 100A, une gamme de vitesse de ventilateur de 0 à 2,300rpm 10%, un volume d'air maximal de 93.02CFM, et un niveau de bruit maximal de 44.5dBA. L'alimentation est conforme à la norme ATX12V Version 3.0/EPS 12V Version 2.92. Les dimensions extérieures sont de 150 mm de largeur, 150 mm de profondeur et 86 mm de hauteur. Le MTBF est de 10 000 heures et le produit est garanti 10 ans.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Disponibilité et Prix



Elle est disponible sur le site de NZXT. Le prix est de : 219.99 Dollars.



