[CES 2023] Cooler Master présente le Cooling X, un pré-construit unique avec un refroidissement liquide de tout le corps.



Lors du CES international 2023, Cooler Master a présenté le Cooling X, une architecture de PC de bureau unique en attente de brevet, dans laquelle le refroidissement liquide du CPU et du GPU n'est pas limité à quelques AIO en boucle fermée, mais plutôt à une boucle de refroidissement liquide géante qui implique même les panneaux latéraux du boîtier lui-même, qui se doublent de surfaces supplémentaires de dissipation de la chaleur. Vous avez remarqué que certains boîtiers compacts sans ventilateur utilisent des panneaux en aluminium extrudé qui se transforment en dissipateurs thermiques pour refroidir les composants chauds ?



Le Cooling X ré-imagine cela : au lieu de dissiper la chaleur à partir d'un caloduc, les panneaux en aluminium extrudé sont dotés de canaux de refroidissement, de sorte qu'une partie de la chaleur de la boucle de refroidissement liquide est dissipée. Ces panneaux complètent un radiateur de refroidissement liquide conventionnel situé le long du panneau arrière, qui dispose d'une ventilation active. La boucle de refroidissement liquide refroidit le processeur et le GPU.



















Pour ses dimensions compactes de seulement 266 mm x 149 mm x 371 mm (LxlxH), le Cooling X pré-construit embarque du matériel haut de gamme : un processeur AMD Ryzen 9 5950X à 16 cœurs et un GPU Radeon RX 6800 XT, jusqu'à 64 Go de mémoire DDR4-3200 à double canal, deux SSD M.2 NVMe de 2 To et une alimentation SFX 80 Plus Gold de 850 W fabriquée maison. Pour l'instant, Cooling X n'est qu'un nom de code, et Cooler Master a l'intention de faire avancer ce concept avec des ordinateurs de bureau pré-construits pour gamers/créateurs de haute performance vendus sous sa propre marque.



TECHPOWERUP