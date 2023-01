[CES 2023] ASUS annonce sa dernière série de Vivobook Classic.



ASUS annonce aujourd'hui six des derniers modèles de sa série populaire d'ordinateurs portables de tous les jours Vivobook Classic, avec en tête le Vivobook 14 OLED (X1405), le Vivobook 15 OLED (X1505) et le Vivobook 16 (X1605). Ceux-ci sont accompagnés par de nouvelles versions du Vivobook 14 (X1404), du Vivobook 15 (X1504) et du Vivobook 17 (X1704) abordables.







Des performances fluides sont fournies par des processeurs Intel Core série H de 13e génération avec 16 Go de RAM et jusqu'à 1 To de SSD. Le refroidissement silencieux et efficace est assuré par le système de refroidissement à double ventilation avec un ventilateur IceBlade et jusqu'à deux caloducs. La batterie longue durée (jusqu'à 50 Wh) offre plus de liberté aux utilisateurs, et le WiFi 6E assure une connectivité ultrarapide. Parmi les autres caractéristiques de conception utiles, citons la toute dernière technologie audio ASUS AI noise-canceling pour des communications d'une clarté cristalline, et les applications ASUS d'amélioration de la productivité, dont GlideX, MyASUS et ScreenXpert.







Les Vivobook 14 OLED et 15 OLED offrent une expérience visuelle époustouflante, avec de superbes écrans OLED NanoEdge Pantone Validated d'une résolution allant jusqu'à 2,8K (2880 x 1620) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le Vivobook 14 OLED est doté d'un grand écran au format 16:10, tandis que le Vivobook 15 OLED a un grand écran au format 16:9. Tous les écrans sont certifiés TÜV Rheinland pour une faible lumière bleue afin de garantir le confort des yeux pendant les longues sessions de visionnage. Le Vivobook 16 possède un écran IPS WUXGA (1920 x 1200) 16:10 à large vision.







Le design mince et léger accrocheur est accentué par une finition d'aspect métallique et une sélection de couleurs tendance. La charnière à plat à 180° facilite la collaboration et le partage, et les capacités d'E/S complètes comprennent un port USB-C 3.2 Gen 1 avec alimentation, deux ports USB 3.2 Gen 1 Type-A, un port USB 2.0, un port HDMI 1.4 et une prise audio combinée.







Parmi les nombreuses caractéristiques, citons un écran physique sur la webcam HD 3DNR pour une confidentialité instantanée, un clavier ASUS ErgoSense de grande taille, un pavé tactile de très grande taille offrant un maximum d'espace pour les doigts, un pavé numérique ASUS NumberPad 2.0 en option (sur les modèles 14 pouces uniquement) pour faciliter la saisie de données et un capteur d'empreintes digitales en option sur le pavé tactile. Tous les modèles sont protégés par ASUS Antimicrobial Guard Plus pour réduire la transmission de virus et de bactéries nuisibles.







Les ordinateurs portables de la série Vivobook Classic sont désormais livrés dans un emballage 100 % recyclable, et leur efficacité énergétique dépasse la norme ENERGY STAR. Pour garantir leur durabilité, les ordinateurs portables sont testés selon la norme militaire américaine MIL-STD-810H la plus stricte.



Une puissance sans faille



Les ordinateurs portables de la série Vivobook Classic aident les utilisateurs à accomplir sans effort toutes leurs tâches plus rapidement que jamais, que ce soit au travail, à la maison ou en déplacement. Les processeurs Intel Core série H jusqu'à la 13e génération, avec jusqu'à 16 Go de mémoire DDR4 à 3200 MHz et 1 To de stockage SSD rapide, garantissent une puissance constante, quelle que soit la tâche à accomplir.



Pour garder les ordinateurs portables au frais dans toutes les situations, le système de refroidissement comprend deux caloducs, un ventilateur ASUS IceBlade à 87 pales et deux bouches d'aération pour accélérer efficacement le transfert de chaleur afin d'obtenir des performances fluides et stables sans étranglement du processeur.



La batterie haute capacité de 50 Wh permet aux ordinateurs portables de tenir plus longtemps, tandis que la connectivité ultra-rapide est assurée par le WiFi 6E amélioré par la technologie ASUS WiFi Master pour des connexions rapides et stables.



Une expérience visuelle étonnante



Les Vivobook 14 OLED et 15 OLED sont dotés d'écrans NanoEdge OLED HDR à trois côtés, jusqu'à 2,8K, qui sont très lumineux et ont une gamme de couleurs DCI-P3 de qualité cinéma de 100 % pour des couleurs ultra-vives. Ils sont également validés par Pantone pour une précision des couleurs de niveau professionnel et certifiés TÜV Rheinland pour de faibles émissions de lumière bleue. Avec une fréquence de rafraîchissement allant jusqu'à 120 Hz et un temps de réponse de 0,2 ms, ces écrans sont idéaux pour la productivité quotidienne, les jeux occasionnels et le divertissement. En outre, la certification VESA DisplayHDR True Black 600 garantit les noirs les plus profonds possibles et un rapport de contraste élevé de 1 000 000:1 pour améliorer les détails dans les scènes sombres. Le Vivobook 14 OLED a un rapport d'aspect étendu de 16:10 qui réduit le besoin de défilement, tandis que le Vivobook 15 OLED a un rapport d'aspect immersif de 16:9. Les écrans sont certifiés TÜV Rheinland pour les soins oculaires, avec de faibles niveaux de lumière bleue qui les rendent très doux pour les yeux.



Un design bien pensé



Les ordinateurs portables Vivobook Classic, qui attirent l'attention, ne sont jamais ordinaires. Ils présentent un design géométrique épuré avec le logo Vivobook en relief sur le couvercle, une touche Entrée rayée et un choix de deux couleurs très tendance : Indie Black ou Cool Silver. Les ordinateurs portables sont suffisamment fins pour se glisser discrètement dans un sac à dos, et suffisamment légers pour ne jamais être un fardeau.



Les charnières à 180°, conçues avec précision, permettent de partager facilement du contenu avec d'autres personnes ou de collaborer avec un groupe de personnes autour d'une table. La webcam est dotée d'un bouclier physique pratique qui masque instantanément l'image lors des appels vidéo pour une confidentialité et une sécurité accrues. Il y a également un capteur d'empreintes digitales en option sur le pavé tactile pour une connexion rapide sans mot de passe via Windows Hello.



Le clavier ASUS ErgoSense de grande taille a un pas de 19,05 mm, un creux de 0,2 mm et une course de 1,4 mm, ce qui lui confère une sensation incroyablement satisfaisante, avec un rebond et une course optimaux calculés avec une grande précision.



Grâce à un ensemble complet de ports d'E/S, il est plus facile que jamais pour les utilisateurs de connecter leurs périphériques, écrans et projecteurs existants. En plus d'un port USB-C 3.2 Gen 1 avec alimentation, il y a deux ports USB 3.2 Gen 1 Type-A, un port USB 2.0, une sortie HDMI et une prise combo audio de 3,5 mm.



Afin de préserver l'hygiène des ordinateurs portables et de réduire la propagation des virus et des bactéries, les surfaces fréquemment touchées sont traitées avec ASUS Antimicrobial Guard Plus, dont il est scientifiquement prouvé qu'il inhibe la croissance des virus et des bactéries - y compris le COVID-19 et les virus de la grippe - de plus de 99 % sur une période de 24 heures.



Les ordinateurs portables Vivobook Classic sont livrés avec un abonnement gratuit d'un mois à Adobe Creative Cloud, ainsi qu'avec une collection d'applications ASUS faciles à utiliser pour améliorer la productivité, notamment GlideX pour le partage d'écran entre appareils, MyASUS pour un accès facile aux mises à jour, aux applications, au service client et à l'optimisation des performances, et ScreenXpert pour une gestion facile des écrans multiples.



Des conférences intelligentes



Les nouveaux ordinateurs portables de la série Vivobook Classic sont dotés de fonctionnalités de pointe qui rendent les conférences vidéo et vocales plus fluides et plus agréables. La webcam HD comprend la technologie de traitement vidéo 3DNR d'ASUS qui rend les flux vidéo plus clairs, et il y a un bouclier physique pratique pour la webcam pour une confidentialité instantanée.



Pour offrir des expériences de travail à distance et de vidéoconférence exceptionnelles, tous les modèles sont dotés de la technologie ASUS AI de suppression du bruit qui utilise l'apprentissage automatique pour isoler les bruits indésirables de la parole humaine. Cette technologie permet de filtrer le bruit ambiant pour une qualité optimale des conférences téléphoniques de groupe.



Durable et durable



L'engagement d'ASUS à protéger la terre tout en offrant les meilleurs produits à ses utilisateurs se reflète dans la conception de la série Vivobook Classic. L'emballage est désormais 100 % recyclable et la consommation d'énergie des ordinateurs portables a été réduite pour dépasser de 30 % la norme d'efficacité énergétique ENERGY STAR.



Une durée de vie plus longue réduit également les déchets à long terme, c'est pourquoi les ordinateurs portables de la série Vivobook Classic sont soumis à des tests stricts pour garantir leur durabilité, en utilisant la dernière norme militaire américaine MIL-STD-810H, avec jusqu'à 12 méthodes de test et 26 tests individuels - le régime de test le plus strict du secteur.



Encore plus de choix



Pour les utilisateurs à la recherche d'alternatives attrayantes, les Vivobook 14 (X1404), 15 (X1504) et 17 (X1704) abordables offrent de nombreuses caractéristiques identiques, notamment un clavier ErgoSense, un écran de webcam physique, un ensemble complet de ports d'E/S et la protection ASUS Antimicrobial Guard Plus. Ils sont propulsés par des processeurs Intel Core U-series de 12e génération et sont dotés d'écrans IPS FHD (1920 x 1080) à large vision, clairs et lumineux. Les ordinateurs portables sont disponibles dans un choix de plusieurs couleurs élégantes : Cool Silver, Quiet Blue et Terra Cotta.



Avec la superbe diversité de la nouvelle série Vivobook Classic, les utilisateurs sont sûrs de trouver le modèle parfait pour correspondre à leur style de vie et à leurs besoins.



TECHPOWERUP