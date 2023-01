[CES 2023] NZXT lance les nouveaux boîtiers de la série H9.



NZXT lance les nouveaux boîtiers de la série H9 disponibles en modèles Flow et Elite. Les boîtiers NZXT H9 semblent être un design plutôt nouveau par rapport aux châssis de la série H que NZXT a mis sur le marché comme le H7 et le H5 et il semble avoir des similitudes avec un châssis très populaire d'une autre marque. Néanmoins, la série H9 de NZXT offre la vue intérieure ultime que les joueurs et les passionnés de PC aiment pour afficher leur construction précieuse.







Le NZXT H9 est doté d'une conception à double chambre avec une deuxième chambre spacieuse pour les périphériques de stockage, le contrôleur RGB et de ventilateur, et d'autres composants que vous pourriez vouloir cacher à la vue de tous. Les NZXT H9 Flow et H9 Elite ont tous deux un panneau latéral en verre trempé sur la gauche et un panneau perforé sur la droite. Le NZXT H9 Elite a un panneau supérieur en verre trempé et est livré avec un ventilateur et un contrôleur RGB. Les NZXT H9 Elite et H9 Flow sont disponibles en noir mat et blanc mat.



La série H9 de NZXT







Le NZXT H9 est une véritable vitrine pour les composants haut de gamme tout en les gardant au frais avec une capacité de 10 ventilateurs et de nombreuses options de configuration de radiateur. Les deux boîtiers prennent en charge le kit de montage vertical de NZXT pour le montage vertical des cartes graphiques.



Caractéristiques du NZXT H9 Flow



- Panneau de verre ininterrompu unique pour une vue claire de l'intérieur,

- Gestion intuitive des câbles et conception à double chambre,

- De la place pour dix ventilateurs ou trois radiateurs de 360 mm,

- Panneau supérieur perforé pour un meilleur refroidissement,

- Flux d'air direct vers le GPU pour la gestion des composants haute puissance,

- Expérience améliorée avec les autres produits de l'écosystème NZXT,

- Comprend quatre ventilateurs 120mm Quiet Airflow de la série F.



Caractéristiques du NZXT H9 Elite



- Panneau de verre ininterrompu unique pour une vue claire de l'intérieur,

- Gestion intuitive des câbles et conception à double chambre,

- De la place pour dix ventilateurs ou trois radiateurs de 360 mm,

- Panneau supérieur en verre trempé et contrôleur RGB & Fan inclus,

- Flux d'air direct vers le GPU pour la gestion des composants haute puissance,

- Expérience améliorée avec les autres produits de l'écosystème NZXT,

- Comprend trois ventilateurs Duo RGB 120mm de la série F et un ventilateur F120Q.



Disponibilité et Prix



La série NZXT H9 est maintenant disponible sur NZXT.com.



- NZXT H9 Flow (Noir/Blanc) : 159.99 Dollars sur Amazon US.

- NZXT H9 Elite (Noir/Blanc) : 239.99 Dollars sur Amazon US.



VORTEZ