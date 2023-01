[CES 2023] Claviers Cooler Master au CES 2023 : MasterKeys MK770 et CK721 dans de nouvelles couleurs.



Cooler Master a présenté plusieurs nouvelles combinaisons de couleurs de ses claviers de jeu mécaniques MasterKeys MK770 et CK721 au CES international 2023. Le MK770 possède une disposition unique de 99 touches qui conserve le Numpad, comprime les touches fléchées entre le groupe de touches QWERTY principal et le Numpad, et déplace le groupe insertion/suppression/accueil/fin/page précédente/page suivante. Il s'agit essentiellement d'un clavier de taille normale, mais qui ne mesure que 38 cm de long (comparable à certains claviers TKL). Le MK770 prend en charge trois types de connectivité : USB (y compris le type C), sans fil via Bluetooth 5.1 ou sans fil via une technologie RF 2,4 GHz propriétaire à faible latence.























Le MK770 est équipé d'interrupteurs mécaniques Kailh Box V2 remplaçables à chaud, d'un joint d'étanchéité, de capuchons de touches PBT doublehot avec quatre couleurs distinctes par jeu de couleurs et de stabilisateurs pré-lubrifiés pour les capuchons de touches. Vous disposez d'un éclairage RVB pour chaque touche, d'une molette multifonction personnalisable et d'une batterie de 4000 mAh (la société n'a pas mentionné l'autonomie de la batterie à pleine charge). En mode USB et RF 2,4 GHz, le clavier offre un taux d'interrogation de l'interface de 1000 Hz, qui tombe à 125 Hz en mode Bluetooth.



Une mémoire embarquée de 512 Ko stocke les données d'éclairage et de macro. Le MK770 est proposé en quatre couleurs : cyan+magenta+gris ; vert menthe+vert forêt+blanc cassé ; un thème Attack on Titan ; et un thème Fruity Pebbles. Le CK721 Sakura Limited Edition est un clavier de jeu mécanique au format 65 % qui utilise des commutateurs mécaniques TTC, des capuchons de touches PBT à double effet, un cadran numérique à 3 voies, un éclairage RVB pour chaque touche et une triple interface comme le MK770 (USB, Bluetooth et RF 2,4 GHz). Une batterie de 2 000 mAh assure jusqu'à 73 heures d'utilisation sans éclairage.



TECHPOWERUP