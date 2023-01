[CES 2023] Le refroidisseur de CPU liquide Cooler MasterLiquid Atmos AIO est doté de blocs de protection remplaçables par l'utilisateur.



Lors du CES international 2023, Cooler Master a présenté un refroidisseur de CPU unique tout-en-un à liquide en boucle fermée, doté de couvercles de bloc-pompe remplaçables par l'utilisateur, le MasterLiquid Atmos. Le couvercle supérieur du bloc-pompe se détache, ce qui permet de le remplacer par un élément de forme ou de couleur différente. Parmi ces couvercles, on trouve par exemple un couvercle blanc givré en résine plastique recyclée, ou un diffuseur acrylique teinté. En dessous se trouve un diffuseur en silicone blanc pour un élément d'éclairage ARGB. L'éclairage s'étend aux ventilateurs Cooler Master Sickleflow ARGB inclus.















Le modèle MasterLiquid Atmos présenté au CES était le ML360 Atmos, avec un radiateur de 360 mm x 120 mm et un trio de ventilateurs Sickleflow ARGB. Ces ventilateurs sont préinstallés sur le radiateur, afin de minimiser les déchets d'emballage. Le ML360 Atmos utilise un bloc-pompe à deux chambres, qui dispose de l'éclairage ARGB Gen 2 de CM. La société n'a pas donné de détails techniques sur le ventilateur, mais a mentionné que sa vitesse maximale était de 2 400 tr/min. La série MasterLiquid Atmos se décline en deux variantes, 240 mm et 360 mm. Les types de sockets de CPU pris en charge sont LGA1700, LGA1200, AM5 et AM4.



TECHPOWERUP