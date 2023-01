[CES 2023] QNAP présente le NAS TVS-h874 avec un processeur Intel Core i9 à seize cœurs de 12e génération, un processeur i7 à douze cœurs et la technologie Intel Core Hybrid.



QNAP Systems, Inc, l'un des principaux innovateurs en matière de solutions informatiques, de réseaux et de stockage, lance aujourd'hui de nouveaux modèles de NAS QuTS hero TVS-h874 à hautes performances qui intègrent des processeurs multi-thread Intel Core i9 de 12ème génération à seize cœurs et i7 à douze cœurs avec la technologie Intel Core Hybrid pour des performances informatiques optimales et un fonctionnement fluide de plusieurs machines virtuelles (VM). Intégrant le système d'exploitation fiable basé sur ZFS, l'extensibilité PCIe Gen 4, la mise en cache SSD M.2 NVMe et la connectivité 2.5GbE/10GbE, le TVS-h874 aide les entreprises à créer des environnements de stockage hautes performances pour l'hébergement de plusieurs VM, de serveurs d'applications et l'exécution d'applications de sauvegarde/restauration de données professionnelles.







"Les nouveaux modèles TVS-h874 adoptent la technologie Intel Core Hybrid, combinant des cœurs de performance et des cœurs efficaces", a déclaré Andy Chuang, chef de produit de QNAP, ajoutant "L'architecture hybride de performance alloue intelligemment les cœurs du processeur à différentes tâches, augmentant ainsi les performances des nouveaux modèles TVS-h874 de 3,55 fois par rapport aux modèles précédents."







Le TVS-h874 propose les nouvelles UGS TVS-h874-i7-32G avec le processeur Intel Core i7 12-core/20-thread et TVS-h874X-i9-64G avec le processeur Intel Core i9 16-core/24-thread, qui exploitent l'architecture hybride de performance pour optimiser les performances du CPU. Les nouveaux modèles prennent en charge jusqu'à 64 Go de mémoire DDR4 à double canal et offrent deux ports 2,5 GbE et des emplacements PCIe M.2 2280, permettant d'utiliser des SSD PCIe NVMe pour augmenter les performances IOPS lors de la configuration de la mise en cache des SSD.



Des emplacements PCIe Gen 4 haut débit sont inclus pour étendre les fonctionnalités de base du NAS, comme l'ajout d'adaptateurs réseau 10/25GbE, de cartes QM2 pour ajouter des SSD M.2 et des ports 2.5GbE/10GbE, de cartes graphiques d'entrée de gamme pour permettre le passage du GPU à la VM, et de cartes d'extension de stockage pour connecter les boîtiers d'extension QNAP. La sortie HDMI permet aux utilisateurs d'afficher directement le contenu multimédia ou VM stocké ou en cours d'exécution sur le TVS-h874. Le TVS-h874X-i9-64G est préinstallé avec une carte réseau 10GBASE-T à double port pour les demandes de transmission à haut débit.







Le TVS-h874 utilise le système d'exploitation QuTS hero basé sur ZFS. Conçu en mettant l'accent sur l'intégrité des données, le système de fichiers ZFS est auto-réparateur et compatible WORM (Write Once, Read Many Times). Il prend également en charge la technologie de déduplication et de compression des données en ligne au niveau des blocs pour une utilisation optimale du stockage, un transfert de données plus rapide et une plus longue durée de vie des SSD. Jusqu'à 65 536 instantanés sont pris en charge pour enregistrer intégralement l'état et les données du système.







Le centre d'applications inclus propose diverses applications à installer à la demande pour étendre le potentiel d'applications du TVS-h874, comme l'hébergement de VM et les conteneurs (prise en charge de LXD, Docker et Kata Containers), la facilitation de la sauvegarde VMware /Hyper-V, la rationalisation des sauvegardes locales/à distance/en nuage, la simplification de la sauvegarde de Google Workspace et Microsoft 365, et bien plus encore.



Spécifications principales



- TVS-h874-i7-32G : Processeur Intel Core i7 12 cœurs/20 threads avec 8 cœurs de performance, 4 cœurs efficaces, 32 Go DDR4 (2 x 16 Go).

- TVS-h874X-i9-64G (sur demande) : Processeur Intel Core i9 16 cœurs/24 threads avec 8 cœurs de performance, 8 cœurs efficaces, 64 Go DDR4 (2 x 32 Go), 2 ports RJ45 10GbE (préinstallé avec une carte réseau 10GBASE-T à double port dans l'emplacement PCIe Gen 4 x4).



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



8x disques durs 2.5-inch/3.5-inch SATA 6 Gb/s remplaçables à chaud, jusqu'à 64 GB DDR4 RAM ; 2x M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 slots, 2 x 2.5GbE RJ45 ports, 2x PCIe Gen 4 slots ; 1x HDMI output, 2x USB 3.2 Gen 2 10 Gbps Type-C ports, 2x USB 3.2 Gen 2 10 Gbps Type-A ports.



