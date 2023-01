[CES 2023] Lian Li annonce l'Uni Fan SL Infinity 140 : Plus grand et plus hypnotique.



LIAN LI Industrial Co. Ltd, l'un des principaux fabricants de châssis et d'accessoires pour PC, ajoute le format 140 mm à la série UNI FAN SL INFINITY. Le SL INFINITY 140 offre le même style d'éclairage sans limites avec un miroir infini à l'avant et sur les côtés, et de fines bandes angulaires RVB à l'avant et à l'arrière. Le SL INFINITY 140 offre un débit d'air nettement amélioré avec un maximum de 72,7 CFM, une pression d'air de 2,88 mm H2O, des niveaux de bruit atteignant seulement 28 dBA en fonctionnement à 1600 RPM, ou complètement inaudibles à 0 RPM avec la fonction Start/Stop de L-Connect 3. Le SL INFINITY 140 est entièrement compatible avec le concentrateur du contrôleur SL INFINITY, ce qui donne aux utilisateurs la possibilité d'utiliser différentes combinaisons de grappes de ventilateurs de 120 mm ou 140 mm en guirlande dans leur construction. Comme le 120, il est équipé d'un mécanisme de connexion amélioré composé de clés de verrouillage amovibles et d'un câble de module d'alimentation multidirectionnel.











Le SL INFINITY 140 est équipé de 40 LED parfaitement dispersées pour fournir un éclairage continu sur les pales du ventilateur et autour du médaillon LIAN LI à l'arrière. L'axe du ventilateur avant offre un aperçu du premier anneau du miroir infini qui a été soigneusement conçu pour créer un effet infini profond et hypnotique avec 0,5 mm entre chaque couche de lumière. Le deuxième miroir infini est entouré d'une garniture en aluminium située de part et d'autre du cadre. Avec le L-Connect 3, les utilisateurs peuvent choisir entre des effets lumineux prédéfinis ou combiner des bandes lumineuses centrales et latérales pour un look personnalisé.







Meilleur débit d'air. Meilleure pression d'air



Le SL INFINITY 140 offre un meilleur débit d'air (72,7 CFM), une pression d'air plus élevée (2,88 mmH2O) et des vitesses de ventilateur sélectionnables de 0, 200-1600 RPM, le tout à des niveaux sonores inférieurs (28 dBA). Parfait pour la dissipation de la chaleur ou l'admission d'air en général. Le SL INFINITY 140 prend également en charge la vitesse de 0 RPM pour une construction silencieuse ultime. Cette caractéristique est prise en charge par l'interface de courbe de ventilation redessinée de L-Connect via le mode Start/Stop qui permet de régler le régime à 0 lorsque le CPU ou le GPU fonctionne en dessous de 50°C.



Plus de flexibilité pour la série SL INFINITY 140 mm







Le SL INFINITY 140 est entièrement compatible avec le moyeu du contrôleur SL INFINITY, ce qui donne aux utilisateurs la possibilité d'utiliser différents groupes de ventilateurs SL INFINITY 120 mm ou SL INFINITY 140 mm dans leur construction. Le SL INFINITY 140 comprend des clés de verrouillage amovibles sur le côté du ventilateur pour un meilleur dégagement avec les raccords du radiateur. Le module d'alimentation est centré sur le cadre du ventilateur et a été revu pour permettre au câble d'être retourné à 180 degrés, afin d'être toujours orienté vers l'arrière du boîtier. Le SL INFINITY 140 single pack est livré avec un câble de module d'alimentation qui se divise en un câble PWM standard et un câble 5 V-ARGB pour permettre une connectivité directe à la carte mère.



Voici la fiche technique :







Disponibilité et Prix



L'UNI FAN SL INFINITY 140 noir/blanc est disponible à partir du 10 janvier, au prix de 29.99 Dollars en pack de ventilateur simple uniquement (contrôleur non inclus).



Pour plus d'informations sur l'UNI FAN SL INFINITY 140, veuillez consulter la page produit : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP