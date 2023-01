[CES 2023] Synology dévoile le DiskStation DS723+, un périphérique de stockage performant et peu encombrant.



Synology annonce aujourd'hui le nouveau Synology DiskStation DS723+ à 2 baies, la plus petite option extensible de sa gamme de solutions tout-en-un pour les bureaux à domicile et les petites entreprises. Alimenté par le système d'exploitation polyvalent Synology DiskStation Manager (DSM), le DS723+ offre des solutions complètes pour protéger et gérer les données d'entreprise, collaborer facilement sur des documents, accéder à des fichiers à distance et surveiller les actifs physiques, le tout dans un format de bureau compact.











"Cette nouvelle unité offre des performances et des capacités impressionnantes pour sa taille", a déclaré Michael Wang, chef de produit chez Synology. "Avec son facteur de forme extrêmement compact, elle séduira certainement ceux qui ont des besoins de stockage plus petits mais qui ne veulent pas renoncer à la commodité du stockage centralisé et à la possibilité d'évoluer à l'avenir."











Plate-forme de stockage avec options d'extension



Idéal pour les équipes de professionnels, les petites entreprises qui souhaitent entrer dans le monde du stockage centralisé, ou en tant que nœud de périphérie dans les déploiements distribués, le DS723+ peut évoluer jusqu'à 7 baies de disques avec une unité d'extension DX517 lorsque davantage de capacité est nécessaire.



Les utilisateurs peuvent également améliorer les performances grâce à la possibilité d'ajouter une connectivité 10GbE et des disques SSD M.2 NVMe via l'emplacement PCIe intégré pour permettre une mise en cache rapide ou créer des pools de stockage all-flash supplémentaires.



Stockage sur site avec intégration au cloud

Le DS723+ offre une gestion et un partage intuitifs des fichiers avec Synology Drive, qui combine un accès aux fichiers multiplateforme avec la confidentialité offerte par le stockage sur site. Pour les équipes travaillant à distance et les entreprises opérant sur plusieurs sites, la synchronisation des fichiers site à site est également disponible pour mettre en miroir le contenu entre les périphériques Synology.



Les capacités de cloud hybride fournies par Synology Hybrid Share permettent aux utilisateurs de fusionner les avantages du sur site et du cloud en stockant les données froides dans le cloud tout en conservant les fichiers fréquemment consultés en cache sur le périphérique local pour un accès aux vitesses du réseau local.



Hub de sauvegarde pour une protection des données multi-niveaux



Les systèmes Windows et Linux, les VM Hyper-V/VMware et les comptes Microsoft 365/Google Workspace peuvent être sauvegardés sur le DS723+ à l'aide de la suite Active Backup de Synology, protégeant ainsi les données critiques ou sensibles contre les ransomwares et autres cybermenaces.



Pour un niveau de protection accru, les utilisateurs peuvent également créer des sauvegardes et des instantanés ponctuels des données stockées sur le NAS, qui peuvent ensuite être sécurisés hors site sur un autre serveur ou dans le cloud.



Une solution de surveillance polyvalente et intuitive

Avec la prise en charge de plus de 8 300 caméras IP validées et de périphériques ONVIF, le puissant Synology Surveillance Station VMS peut transformer le DS723+ en un système de gestion vidéo à part entière qui stocke les séquences en privé sur le site.



Les utilisateurs peuvent rapidement configurer et gérer jusqu'à 40 caméras via une interface moderne et personnalisable, et même superposer des plans d'étage ou des cartes Google Maps/OpenStreetMap lors de la surveillance d'environnements plus vastes ou de bâtiments multiples. Le basculement simple et efficace entre les serveurs d'enregistrement, la gestion multi-dispositifs et l'option d'enregistrement simultané des séquences sur le nuage Synology C2 renforcent la résilience et la disponibilité des enregistrements importants.



Disponibilité



Le Synology DS723+ est disponible dès aujourd'hui auprès des partenaires et revendeurs Synology dans le monde entier.



TECHPOWERUP