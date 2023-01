[CE 2023] EK annonce le refroidissement direct de la puce pour les processeurs Intel Core de 12e et 13e génération.

[CES 2023] EK annonce le refroidissement direct de la puce pour les processeurs Intel Core de 12e et 13e génération.



EK, le fabricant de matériel de refroidissement liquide haut de gamme, lance la série de produits Direct Die visant à délester et à obtenir le refroidissement ultime des CPU Intel basés sur le socket LGA 1700 des familles Alder Lake de 12e génération et Raptor Lake de 13e génération. Kitguru s'est associé à EK pour étudier les avantages potentiels du refroidissement direct de la matrice pour les CPU Alder Lake d'Intel afin d'obtenir les meilleures performances thermiques possibles au quotidien. Après avoir publié la première vidéo annonçant cette collaboration, EK a été submergé par la réponse du public de Kitguru. Afin de mettre ces produits sur le marché, EK a fait appel à Der8auer, un expert renommé en matière d'applications de dédoublage et de refroidissement direct.























EK a préparé un total de quatre produits pour démarrer cette série Direct Die : deux blocs d'eau pour CPU (dont un en édition limitée), un outil de déverrouillage et un kit de mise à niveau pour les blocs d'eau EK-Quantum Vector² LGA1700 existants. Pour l'instant, ces produits sont destinés au socket LGA1700 d'Intel et aux CPU Intel Core de 12e et 13e génération. Le délestage consiste à retirer le dissipateur thermique intégré (IHS) afin de réduire la distance entre le die du cœur du CPU et la plaque froide du refroidisseur du CPU. Un autre avantage est la suppression d'une couche entière de transfert thermique entre la puce du processeur et l'IHS.



Le processus de dédoublonnage permet un transfert thermique direct du cœur du CPU vers le bloc d'eau. Tout cela se traduit par une réduction significative de la température globale et une diminution de la différence thermique entre les cœurs de CPU. Cette procédure est généralement effectuée par des passionnés expérimentés car elle implique une modification physique du produit qui annule la garantie du CPU. Pour une explication plus approfondie, veuillez vous référer à cet article du blog d'EK sur le delidding.



EK-Quantum Velocity² Direct Die D-RGB - 1700 Edition limitée



Cette édition limitée du bloc d'eau Direct Die Velocity² CPU a un dessus unique en laiton qui est nickelé et ensuite plaqué or. Le dessus de chaque bloc d'eau présente un motif spécifique pour le distinguer comme un véritable produit en édition limitée. Seulement cent pièces sont fabriquées, chacune portant un numéro d'ordre unique de 1 à 100.



Ce pack comprend déjà tout ce dont vous avez besoin pour effectuer le processus de délestage sur votre CPU et le refroidir à la manière d'un die direct.



Il contient :



- EK-Quantum Velocity² Direct Die D-RGB - 1700 Limited Edition CPU water block.

- Outil de déverrouillage pour les CPU Intel Core de 12e et 13e génération.

- EK-Exact Mount et ILM remplacement de la protection du die pour le refroidissement direct du die.

- Métal liquide - Conductonaut Thermal Grizzly.

- Deux mousses pour éviter le déversement de métal liquide.



La surface de la pile de microfines est réduite et concentrée vers le centre où se trouve la puce du processeur. Il n'y a pas de répartiteur de chaleur intégré, la densité thermique sera donc nettement plus élevée à cet endroit. La base est plus épaisse pour améliorer encore le refroidissement et la capacité à absorber la chaleur et à la transférer au liquide de refroidissement.



Les microfins s'enfoncent également plus profondément dans la plaque de refroidissement, pour atteindre encore plus près du cœur. La plaque d'injection a une géométrie conçue pour se concentrer sur le centre de la pile d'ailettes avec un débit très élevé et une restriction encore plus faible qu'une plaque d'injection ordinaire. Un cadre en mousse hautement compressible est également ajouté pour s'assurer que votre application de métal liquide ne se propage pas sur les composants montés en surface sur le CPU et ne provoque pas de court-circuit. Un objectif secondaire est qu'il protège également le cadre de remplacement ILM en aluminium anodisé. Le cadre ILM est isolé vers la carte mère pour éviter tout court-circuit. Le Conductonaut Thermal Grizzly est inclus dans l'emballage.



Le bloc utilise un EK-Exact Mount modifié pour tenir compte du cadre de remplacement ILM qui agit également comme un die-guard. La plaque arrière est isolée des composants de la carte mère à la fois par anodisation et par une feuille de polycarbonate.



La plaque de refroidissement est fabriquée à partir de cuivre électrolytique pur à 99,99 %, usiné avec précision pour un contact et un transfert de chaleur optimaux. La plaque de refroidissement est ensuite nickelée, tandis que le haut du bloc d'eau est fabriqué en acrylique moulé usiné par CNC.



EK-Quantum Velocity² Direct Die D-RGB - 1700 Nickel + Plexi



De l'avant, le bloc d'eau ressemble à un Velocity² CPU LGA 1700 ordinaire, mais il partage certaines de ses pièces avec le bloc d'eau Direct Die gold Limited Edition.



Il contient :



- EK-Quantum Velocity² Direct Die D-RGB - 1700 Nickel + Plexi bloc d'eau.

- EK-Exact Mount et ILM remplacement die guard pour le refroidissement direct die.

- Métal liquide - Conductonaut Thermal Grizzly.

- Deux mousses pour éviter le déversement de métal liquide.



Il utilise la même plaque froide modifiée avec la pile de microfines réduite en surface qui concentre le liquide de refroidissement vers le centre où se trouve la matrice du CPU.



Le bloc utilise un montage EK-Exact modifié pour tenir compte du cadre de remplacement de l'ILM qui sert également de protection de la matrice. La plaque arrière est isolée des composants de la carte mère à la fois par anodisation et par une feuille de polycarbonate.



La plaque de refroidissement est fabriquée à partir de cuivre électrolytique pur à 99,99 %, usiné avec précision pour un contact et un transfert de chaleur optimaux. La plaque de refroidissement est ensuite nickelée, tandis que le haut du bloc d'eau est fabriqué en acrylique moulé usiné par CNC.



Outil de retrait de l'IHS de l'EK-Quantum Velocity² - 1700



Il s'agit d'un outil de déverrouillage ou de retrait de l'IHS. Il permet aux utilisateurs de retirer le dissipateur thermique intégré (IHS) de leurs CPU et de refroidir directement la matrice du CPU. C'est un moyen sûr, facile, rapide et finalement pratique de retirer l'IHS. Bien que l'IHS et la puce du CPU semblent plats à l'œil nu, la surface est en fait très inégale.



Des composés thermiques sont utilisés pour combler les espaces entre les surfaces du CPU et de l'IHS. Mais même avec des composés thermiques de haute qualité et même de la soudure, cela représente toujours une couche supplémentaire avant d'atteindre le refroidisseur, ce qui réduit l'efficacité du refroidissement. En outre, l'adhésif en silicone qui "colle" l'IHS à l'UC peut créer un écart plus important entre eux et réduire encore l'efficacité du transfert thermique.



EK a mis l'accent sur la sécurité de l'outil afin d'éviter que les utilisateurs n'endommagent leurs précieux CPU Intel de 12e et 13e génération. Pour utiliser l'outil, il suffit d'insérer le processeur dans le dispositif, de s'assurer que le triangle du processeur est aligné avec le repère triangulaire de l'outil et de tourner la vis.



L'outil d'extraction est fabriqué en aluminium anodisé noir et produit sous licence par Der8auer.



Kit de mise à niveau EK-Quantum Velocity² Direct Die - 1700



Ce kit de mise à niveau ou de conversion convertit votre bloc d'eau pour CPU EK-Quantum Velocity² 1700 existant en un produit de refroidissement à matrice directe LGA1700.



Il se compose d'une plaque froide de remplacement, d'une plaque d'injection, d'un nouveau jeu de vis et d'une plaque arrière anodisée noire avec un cadre de remplacement ILM Direct Die attaché.



EK propose également un produit spécial qui n'est pas destiné au refroidissement direct de la matrice mais aux blocs d'eau ordinaires. Il s'agit d'un cadre de contact, ou plus précisément, le EK-Quantum Velocity² ILM Replacement - 1700. Ce produit renforce la rigidité structurelle du socket, de la carte mère et même du CPU. Sa principale utilité est d'améliorer l'efficacité du refroidissement, car la zone de contact est plus adaptée et une pression encore plus importante est appliquée au centre, d'où provient la source de chaleur de la matrice du CPU.



Ce produit a été développé avec le célèbre overclocker allemand, Der8auer.



EK-Matrix7



L'EK-Quantum Velocity² est un produit certifié EK-Matrix7. L'EK-Matrix7 est une trame de produits pratique qui ajoute une nouvelle dimension au refroidissement liquide des PC, où des incréments de 7 mm gèrent la hauteur des produits et la distance entre les ports. Cela améliore l'alignement des produits et réduit le temps passé à planifier la boucle et à cintrer les tubes. Grâce à la planification méticuleuse de nos produits, la construction d'un PC à refroidissement liquide devient facile et amusante, tout comme les briques de jeu.



Compatibilité



La nouvelle série de produits EK-Quantum Velocity² direct die est spécifique au socket, compatible uniquement avec les sockets Intel LGA 1700 et les CPU Alder et Raptor Lake.



Disponibilité et prix



Les produits de la série Direct Die sont fabriqués en Slovénie, en Europe, et sont disponibles en précommande sur la boutique en ligne EK et le réseau de revendeurs partenaires. La livraison de ces produits devrait commencer à la mi-février 2023.



Les Prix :







TECHPOWERUP