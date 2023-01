[CES 2023] Audio-Technica fait une forte poussée dans les segments audio du streaming de jeux et des jeux de compétition.



Connu plutôt pour ses écouteurs de qualité audiophile, Audio-Technica a annoncé lors de ce CES une forte poussée vers deux marchés distincts : le marché des créateurs, mené par les streamers de jeux, et le marché des jeux de compétition. Pour les créateurs et les streamers de jeux, la société a annoncé des variantes de ses écouteurs populaires tels que l'ATH-M50x, avec des microphones à condensateur de 10 mm, les transformant en casques de qualité streaming, tels que l'ATH-M50xSTS (analogique) et l'ATH-M50xSTS-USB (USB). La société a également dévoilé des microphones autonomes pour les ensembles de streaming, sous la forme de l'ATR-2100x-USB, l'AT2020USB-X. Pour les communautés de podcasting et d'émissions de radio, la société a lancé les AT2040 et AT02020, un ensemble de microphones de haute qualité à suspension par armature de perche.



















Les gamers vont être gâtés, car Audio-Technica est maintenant fermement ancré dans le domaine des casques de jeu, avec l'ATH-G1 (analogique filaire) et l'ATH-G1WL (sans fil). Tous deux sont dotés de haut-parleurs de 45 mm issus de l'ATH-M40x, d'une scène sonore adaptée à une variété de cas de jeu, d'une réduction de poids dans la mesure du possible, afin d'améliorer l'utilisation prolongée, et d'une commande de volume en ligne. La version sans fil est dotée de boutons sur l'oreillette, utilise une technologie sans fil RF propriétaire de 2,4 GHz et sa batterie offre 15 heures d'utilisation avec une charge complète. Le prix de l'ATH-G1 est de 169 dollars et celui de l'ATH-G1WL de 249 dollars. L'ATH-GDL3 est un casque analogique filaire pour les jeux sur console, avec des haut-parleurs de 45 mm similaires et une scène sonore de jeu, mais il est considérablement plus léger et son prix est de 129 $.



TECHPOWERUP