[CES 2023] La série Cooler Master Hyper 212 Halo fait passer l'icône 212 aux normes 2023.



La série Cooler Master Hyper 212 est devenue au fil des ans synonyme de refroidissement de CPU après-vente, et probablement le refroidisseur de CPU personnalisé le plus populaire. La société l'a modernisé au fil des ans avec de nouvelles technologies de dissipateur et de ventilateur, et il a subi une révision majeure de la conception et de la technologie avec le nouvel Hyper 212 Halo. Il conserve la conception conventionnelle à ailettes en aluminium (type U), avec quatre caloducs en cuivre de 6 mm d'épaisseur en contact direct avec le processeur à la base, transportant la chaleur vers un dissipateur à ailettes en aluminium qui est coiffé d'une plaque supérieure en aluminium moulé sous pression.







Le ventilateur Halo de 120 mm inclus est doté de roulements à billes d'une durée de vie de plus de 160 000 heures et de deux jeux de LED RVB adressables le long de l'alésage du cadre du ventilateur et du moyeu de la roue. Le ventilateur tourne à des vitesses allant de 650 à 2 050 tr/min, poussant jusqu'à 51,88 CFM de flux d'air à 2,89 mm H₂O de pression statique, et 27 dBA de bruit maximum. Dans le cadre de la modernisation de sa conception, l'Hyper 212 Halo prend en charge les derniers sockets LGA1700 et AM5.



