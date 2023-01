Il se peut que vous téléchargiez les mauvais pilotes AMD en effectuant une recherche sur Google, Bing et autres.



Il peut être difficile pour les utilisateurs, nouveaux ou anciens, de trouver le pilote approprié pour leur matériel informatique, qu'il s'agisse d'un pilote graphique pour les derniers GPU AMD ou NVIDIA ou de la recherche de pilotes pour les processeurs AMD et Intel. Malheureusement, les recherches sur Google, Bing et autres affichent des liens publicitaires au-dessus de la requête recherchée, ce qui conduit plusieurs utilisateurs à se faire avoir par des téléchargements de logiciels faux et malveillants maquillés en pilotes utiles.







Les sites web malveillants sont toujours aussi nombreux en 2023, les pilotes AMD porteurs de logiciels malveillants apparaissent dans divers moteurs de recherche



Ce type d'alerte n'est pas nouveau. Il est relativement facile de créer un faux site Web qui ressemble à s'y méprendre à celui de l'entreprise (AMD dans ce cas) que l'on cherche à atteindre. La vignette de cet article, qui a été exagérée pour prouver un point, pourrait même déconcerter quelqu'un qui aurait des difficultés de vision, comme la dyslexie. Nous nous sentons en sécurité lorsque nous utilisons notre moteur de recherche pour trouver le logiciel dont nous avons besoin ou lorsque nous ouvrons un e-mail nous indiquant que plusieurs centaines de dollars ont été retirés de notre compte bancaire ACME.



L'origine des récents problèmes de pilotes AMD provient d'une discussion sur le site PC Master Race Reddit d'il y a trois jours par l'utilisateur "FuzzyCard121".



L'utilisateur a publié une capture d'écran d'une recherche de site Web dans Google, que nous vous proposons ci-dessous à titre d'exemple :







En faisant la même recherche, mes résultats étaient différents. J'ai été dirigé vers le bon site Web d'assistance.



Je fournis les deux résultats à partir de Google Chrome et de Microsoft Bing :







Sur Microsoft Bing, mes paramètres SafeSearch sont sur "Modéré", et sur Google Chrome (pour cet exemple), mes paramètres SafeSearch étaient les mêmes. Cependant, de nombreux utilisateurs désactivent les paramètres SafeSearch afin que tous les liens d'une recherche s'affichent, ce qui pose en partie le problème, et c'est ainsi que cette capture d'écran a été réalisée.







Comment se protéger ? Il existe de nombreuses façons de se protéger en ligne. Un logiciel de blocage des publicités est une solution, qui consiste à placer une extension sur votre navigateur afin de garantir votre sécurité en ligne. Vous pouvez également installer un programme de protection contre les virus, tel que Norton Antivirus, qui vous permettra de naviguer en toute sécurité sur l'internet. Les utilisateurs peuvent également changer le moteur de recherche utilisé. Au lieu de Google et de Bing, vous pouvez vous tourner vers DuckDuckGo ou Startpage, deux moteurs de recherche/intégrations de recherche Web qui vous permettent de ne voir que les résultats, supprimant ainsi une grande partie des publicités en haut de la page. Enfin, vous pouvez changer de navigateur, par exemple Firefox ou Brave, pour n'en citer que quelques-uns.



La chose la plus importante à retenir est de configurer chaque option correctement et judicieusement. Comme mentionné au début de cet article, ce type de situation n'est pas nouveau et s'est aggravé avec le temps. Les utilisateurs doivent rester informés des meilleures façons de naviguer en ligne. Si vous voulez trouver le site officiel de l'entreprise pour votre produit, gardez un dossier pour les manuels d'instruction. Vous y trouverez l'adresse du site officiel. Gardez une note numérique sur les différents sites web des entreprises dont vous utilisez les produits.



Récemment, des copies de MSI Afterburner contenant des logiciels malveillants ont circulé sur le Web et se sont retrouvées en tête de différents moteurs de recherche.



Cet article a été rédigé à des fins éducatives uniquement, et aucun lien n'a été affilié. Nous espérons que cet article aidera les utilisateurs à savoir ce qu'il faut rechercher et comment rester en sécurité en ligne.



