[CES 2023] Les alimentations Cooler Master au CES international 2023 : GX III, V Gold, V SFX Gold et V SFX Platinum.



Cooler Master a présenté une multitude de nouvelles alimentations au CES international 2023, afin de répondre à la croissance prévue des mises à niveau d'alimentations avec l'arrivée des normes ATX 3.0 et PCIe Gen 5. La série GX III sera le principal cheval de bataille de Cooler Master dans sa gamme d'alimentations modulaires pour le jeu. Avec une efficacité 80 Plus Gold, la GX III est proposée dans des capacités allant de 550 W à 1250 W, et intègre un APFC half-bridge, une commutation DC-to-DC, LLC, et un ventilateur qui offre un mode Zero-RPM jusqu'à une certaine charge. Les modèles 650 W, 750 W, 850 W, 1050 W et 1250 W comprennent un connecteur 12VHPWR de 600 W, tandis que le modèle 550 W comprend un connecteur 12VHPWR de 450 W. Deux connecteurs EPS (alimentation du processeur) sont standard sur tous les modèles. Selon le modèle, vous disposez de deux à six connecteurs d'alimentation PCIe 6+2 broches. Cooler Master offre une garantie de 10 ans sur les alimentations de la série GX III (ainsi que sur la plupart des autres modèles d'alimentations lancés au CES).







La série V Gold i présente un élément de design intéressant en or brossé sur le corps. Ces alimentations modulaires classées 80 Plus Gold sont proposées en modèles de 750 W et 850 W. Ce qui les différencie de la série GX III, c'est leur contrôle semi-numérique, les alimentations étant reliées au logiciel MasterPlus par USB, pour un contrôle en temps réel et un contrôle de base. Les deux modèles comprennent un connecteur 12VHPWR à 16 broches capable de fournir une puissance continue de 600 W, deux EPS à 8 broches, trois alimentations PCIe à 6+2 broches, douze alimentations SATA et quelques connecteurs d'alimentation traditionnels.







La gamme V SFX Gold est une gamme d'alimentations de format SFX haut de gamme qui se décline en modèles de 750 W et 850 W. Tous deux offrent un connecteur 12VHPWR de 600 W, deux EPS à 8 broches, quatre alimentations PCIe à 6+2 broches et huit alimentations SATA. Comme leur nom l'indique, ces PSU offrent une efficacité de commutation 80 Plus Gold. Le joyau de la gamme d'alimentations compactes de Cooler Master doit être le V SFX Platinum 1100 W. Pour sa taille, cette unité offre une densité de puissance extrême, ainsi qu'une efficacité de commutation 80 Plus Platinum. Vous disposez d'un connecteur 12VHPWR de 600 W, de trois connecteurs d'alimentation PCIe 6+2 broches, de deux EPS 8 broches et de huit connecteurs d'alimentation SATA.











La V1300 Platinum 30th Anniversary Edition est un produit phare de Cooler Master, doté d'un ensemble de caractéristiques de segment enthousiaste, notamment un corps illuminé ARGB, une topologie résonante LLC à pont complet, la possibilité de basculer entre deux rails +12 V de 54 A et un rail unique de 108 A, un ventilateur FDB de 135 mm et des connecteurs comprenant douze connecteurs d'alimentation PCIe à 6+2 broches, deux EPS à 8 broches, seize connecteurs d'alimentation SATA et un grand nombre de connecteurs hérités.







La banque d'alimentation portable Dual Mode 65 W PD a également été présentée. Elle permet de recharger les ordinateurs portables ultra-portables, les tablettes, les consoles de jeu portables et à peu près tout ce qui peut tirer parti de l'USB-PD jusqu'à 65 W. Mesurant 111 mm x 77,8 mm x 30,5 mm, la banque intègre une batterie lithium-ion de 15 Ah et utilise la technologie GaN MOSFET.



