[CES 2023] HyperX Clutch Gladiate and Pulsefire Haste 2 Thumbs-on.



Lors du CES international 2023, HyperX a lancé sa plus puissante manette Xbox filaire, la HyperX Clutch Gladiate. Contrôleur tiers officiel sous licence Xbox, la Clutch Gladiate est équipée de verrous pour chacune des deux gâchettes et de boutons arrière réaffectables. L'haptique est assurée par un système de grondement à double moteur, avec un retour de force à grain fin. La manette est également dotée d'une prise casque analogique de 3,5 mm.























La souris de jeu Pulsefire Haste 2 existe en version filaire et sans fil. Elle a une forme pseudo-ambidextre (les boutons latéraux ne sont accessibles qu'aux droitiers). La version filaire pèse 53 g, tandis que la version sans fil n'est étonnamment pas beaucoup plus lourde, avec seulement 62 g, tout en offrant jusqu'à 100 heures d'autonomie sur une seule charge. Ces souris utilisent des commutateurs HyperX internes, capables de supporter 100 millions de clics, et un capteur HyperX 26K (26 000 dpi). Son électronique fournit un taux d'interrogation stupéfiant de 8000 Hz. La souris est livrée avec des patins en PTFE qui offrent un équilibre entre vitesse et précision. Le prix de la Clutch Gladiate est de 35 dollars, celui de la Pulsefire Haste 2 filaire de 60 dollars et celui de la Pulsefire Haste 2 sans fil de 80 dollars.



TECHPOWERUP