[CES 2023] Kingston FURY Renegade DDR5-7200, FURY Beast DDR5-6000, et FURY Impact DDR5 en photo.



Lors du CES international 2023, Kingston, leader du marché, a élargi sa gamme FURY de mémoires pour PC de jeu enthousiaste en introduisant plusieurs nouveaux kits de mémoire DDR5. La série haut de gamme FURY Renegade est disponible en version RGB et non-RGB, avec des vitesses allant jusqu'à DDR5-7200 et le support Intel XMP 3.0. Pour les amateurs d'AMD, la société a présenté la FURY Beast RGB, qui est proposée à des vitesses allant jusqu'à DDR5-6000, et présente des profils AMD EXPO ainsi qu'une validation étendue avec les processeurs de la série Ryzen 7000.























Pour ceux qui font encore la transition entre la DDR4 et la DDR5, Kingston a présenté la FURY Beast DDR4 RGB, qui ressemble visuellement à leur FURY Beast DDR5, mais qui offre des vitesses allant jusqu'à DDR4-3600, avec une validation sur les processeurs AMD Ryzen série 5000. Elle prend également en charge un profil Intel XMP 2.0. Pour les ordinateurs portables de jeu haut de gamme et les plates-formes SFF, y compris le NUC 12 Extreme d'Intel, Kingston a présenté la gamme de mémoires SO-DIMM DDR5 FURY Impact, dont la vitesse peut atteindre DDR5-5600.



