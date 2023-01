[CES 2023] Toshiba dévoile les disques durs portables Canvio Gaming, Canvio Advance et les disques durs NAS N300 Pro.



Toshiba a peut-être cédé son activité de mémoire flash à Kioxia, mais la société fabrique toujours des disques durs mécaniques et des produits dérivés tels que les disques durs portables. Lors du CES international de 2023, la société a présenté sa gamme de disques durs portables Canvio Gaming. Ces disques durs portables USB 3.1 ont une capacité allant jusqu'à 4 To et sont compatibles avec les consoles Xbox et PlayStation, où ils peuvent être utilisés pour stocker des bibliothèques entières de jeux qui peuvent être rendus prêts à jouer plus rapidement qu'en allant chercher le jeu sur Internet.



















La série Canvio Advance s'adresse aux professionnels en déplacement et offre une capacité de stockage allant jusqu'à 4 To, avec une sauvegarde automatique à la fois sur elle-même et dans le nuage (via votre PC), et le cryptage des données. Le Canvio Ready et le Canvio Flex ciblent les utilisations grand public. Ce dernier, en particulier, offre une large compatibilité avec les PC, les Mac, les tablettes et les ordinateurs de poche, avec des interfaces USB-C et type-A. Enfin, la gamme de disques durs d'entreprise N300 cible les applications NAS, avec des capacités allant jusqu'à 18 To, une vitesse de rotation pouvant atteindre 7 200 tr/min et un enregistrement CMR (pas de SMR). Ces disques sont conçus pour fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec un MTTF de 1,2 million d'heures pour une charge de travail de 300 To/an, et sont couverts par une garantie de 5 ans.



TECHPOWERUP