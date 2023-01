[CES 2023] In Win Mod Free porte la modularité des boîtiers à un niveau supérieur.



Au cours de la dernière décennie, les boîtiers de PC sont devenus de plus en plus compartimentés, mais rarement modulaires. Un boîtier peut être divisé horizontalement ou verticalement pour s'adapter aux différentes chambres construites à cet effet, mais pourquoi s'en tenir à une disposition prédéfinie des compartiments ?























In Win a une réponse à cette question avec Mod Free. Ce boîtier peut être soit une grande tour complète, soit une pile horizontale de compartiments, selon ce que vous voulez. Vous pouvez reconfigurer le boîtier autant de fois que vous le souhaitez, pour l'adapter à vos mises à jour matérielles. Les modules amovibles peuvent même accueillir des machines secondaires basées sur ITX, des installations complètes de refroidissement liquide, de grands réseaux de périphériques de stockage ou des cartes graphiques dédiées. Reconfigurez et remodelez le boîtier comme vous le souhaitez.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP