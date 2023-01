[CES 2023] MSI présente ses écrans QD-OLED.



Lors du Computex 2022, MSI a annoncé pour la première fois l'écran MEG 342C QD-OLED, qui semble finalement être prêt à être commercialisé, puisque la société l'a montré, aux côtés de son prochain écran MEG 491C QD-OLED, qui a été présenté en novembre. MSI a révélé quelques détails supplémentaires sur le MEG 342C QD-OLED de 34 pouces, au-delà du fait qu'il utilise un panneau incurvé 1800R, d'une résolution de 3440 x 1440 avec un taux de rafraîchissement de 175 Hz.



En tant que tel, nous savons maintenant que le moniteur dispose d'une entrée DisplayPort non spécifiée, d'une paire d'entrées HDMI 2.1, d'une entrée USB Type-C avec prise en charge du mode DP Alt et prise en charge du Power Delivery USB 65 W, ainsi que d'un port USB-B en amont et de quatre ports USB-A en aval. MSI a également équipé le moniteur du système OLED Care, qui, selon la société, réduit le collage et le brûlage de l'image. Parmi les autres caractéristiques, citons un KVM intégré, la prise en charge de PBP et PIP ainsi que la certification VESA DisplayHDR True Black 400, bien que le moniteur ait une luminosité de pointe de 1000 nits. Le MEG 342C QD-OLED devrait avoir un prix de vente conseillé d'environ 800 USD.























Le MEG 491C QD-OLED semble être basé sur le même panneau QD-OLED que l'OLED G9 de Samsung. Le modèle exposé au CES n'était apparemment pas fonctionnel, ce qui suggère que nous devrons peut-être attendre encore six mois avant qu'il ne soit disponible, si l'on en croit le MEG 342C QD-OLED. Le moniteur arbore la même courbure 1800R que le Samsung OLED G9 et possède évidemment la même résolution de 5120 x 1440 et un taux de rafraîchissement de 240 Hz. MSI n'a pas partagé beaucoup d'autres spécifications, donc nous allons devoir attendre le lancement réel pour en savoir plus, y compris ce qui sera probablement un prix prohibitif.



