[CES 2023] Cooler Master MA826 Stealth et Hyper 662 Halo refroidisseurs Dual Fin-Stack détaillé.



Au CES international 2023, Cooler Master a présenté deux de ses derniers refroidisseurs de CPU à air haut de gamme à double empilement d'ailettes (type D), le MasterAir MA826 Stealth et le Hyper 662 Halo. Le MA826 Stealth est, sans surprise, le plus haut de gamme des deux, et mesure 162,2 mm x 150,6 mm x 165,6 mm (LxlxH). Une base en cuivre nickelé est en contact avec le processeur. De là, huit caloducs "supraconducteurs" en matériau composite de 6 mm d'épaisseur se frayent un chemin jusqu'à deux empilements d'ailettes en aluminium, qui sont ensuite ventilés par deux ventilateurs de la série Mobius - un ventilateur "push" de 120 mm et un ventilateur de convoyage de 135 mm situé entre les deux empilements d'ailettes. Les deux empilements sont coiffés d'une plaque supérieure en aluminium moulé sous pression. Les deux ventilateurs sont équipés de roulements à bague dynamique dont la durée de vie est estimée à plus de 200 000 heures.























Le Hyper 662 Halo est à la tête de la série Hyper, immensément populaire, qui est synonyme de refroidissement de CPU sur le marché secondaire. Ce refroidisseur est disponible en blanc et en noir, et est visiblement plus petit que le MA826 Stealth. Il présente la même base en cuivre nickelé, mais avec six caloducs qui se dirigent vers les deux piles d'ailettes, et une paire de ventilateurs de 120 mm pour la ventilation. Les ventilateurs comportent deux zones de LED ARGB (le long de l'alésage du cadre et à l'intérieur du moyeu de la roue), d'où le nom Holo. Les deux refroidisseurs prennent en charge les derniers types de sockets de CPU, notamment LGA1700 et AM5.



TECHPOWERUP