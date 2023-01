Pilote correctif AMD 23.1.1 pour les Radeon RX 7900 XT/XTX.







AMD vient de publier le pilote AMD Software : Adrenalin Edition 23.1.1, premier pilote graphique de l'année 2023, qui est malheureusement toujours réservé aux derniers GPU Radeon RX 7900 XT et Radeon RX 7900 XTX.







Les cartes graphiques AMD plus anciennes doivent donc encore se contenter du pilote 22.11.2 WHQL de début décembre 2022. Il ne faudrait quand même pas qu'AMD oublie ces produits mais leur propose rapidement une mise à jour notamment pour profiter des améliorations de la nouvelle branche 22.40 même s'il est déjà possible de la tester via le pilote unifié Vulkan Video Code and Decode Extensions.



Tout comme les drivers 22.12.2 de la fin décembre, cette nouvelle version 23.1.1 est exclusivement axée sur la correction de bugs supplémentaires rencontrés avec les GPU Radeon RX 7000 Series (RDNA 3). AMD évoque par exemple le plantage intermittent qui se produit lors de l'optimisation des performances avec la fonction Auto Overclock. Le plantage du jeu Valheim a également été résolu lors de l'utilisation de l'API Vulkan. Le jeu The Witcher 3: Wild Hunt pouvait, lui aussi, planter lorsque le Ray Tracing est activé. Pour finir, AMD a corrigé la dégradation minime des performances qui se produit après la réinitialisation des paramètres du pilote avec leurs valeurs d'usine.



D'autres bugs pourraient bientôt également faire l'objet d'un hotfix de la sorte comme la consommation énergétique anormalement élevée au repos avec une haute fréquence de rafraîchissement, les saccades dans les jeux quand une vidéo est lue en parallèle ou encore les saccades dans le titre UNCHARTED 4: A Thief's End. AMD est également au courant d'un problème de stabilité du mode Radeon Super Resolution.



Téléchargement



- Drivers AMD Software : Adrenalin Edition 23.1.1 WHQL pour Windows 10/11 64 bits (x64) : Cliquez ICI.



