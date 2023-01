[CES 2023] MSI lance la souris de jeu sans fil légère Clutch GM31.



MSI, l'une des principales marques mondiales d'ordinateurs pour joueurs, a annoncé 2 nouvelles additions à la série de souris légères pour joueurs - Clutch GM31 Lightweight Wireless et Clutch GM31 Lightweight (version filaire). Successeur de la souris primée Clutch GM41 Lightweight Wireless, la Clutch GM31 Lightweight Wireless est mieux adaptée aux joueurs ayant des mains petites ou moyennes. Le Clutch GM31 Lightweight Wireless est doté d'une tonne de fonctionnalités, notamment d'une technologie sans fil de pointe à faible latence, d'une autonomie de 110 heures, d'un socle de chargement et d'autres fonctionnalités diverses qui améliorent les performances de votre jeu.







Léger, petit et ergonomique



Utilisant le même matériau plastique léger que son prédécesseur, la Clutch GM31 Lightweight Wireless pèse 73 g, ce qui permet des mouvements rapides et sans effort, pour une jouabilité exceptionnelle à chaque mouvement. Le petit châssis ergonomique fait de cette souris un meilleur choix pour les joueurs ayant des mains petites à moyennes et offre un excellent confort dans la plupart des styles de prise en main. Elle est également dotée de patins de souris 100 % PTFE pur de qualité gaming, avec une texture de surface unidirectionnelle et des bords à double coupe qui rendent chaque mouvement plus rapide et plus précis.



Une expérience sans fil plus rapide et plus pratique



Dotée de la toute dernière technologie sans fil 2.4G, la souris légère sans fil GM31 de Clutch transmet les entrées à une vitesse de seulement 1 ms, ce qui se traduit par des mouvements de souris fluides et stables tout au long de la compétition. L'autonomie de la batterie peut atteindre 110 heures avec une charge complète. Le socle de chargement inclus permet une expérience de chargement pratique et conviviale en posant facilement la souris dessus. Les joueurs qui ont besoin de retourner au jeu plus rapidement peuvent charger la souris pendant 10 minutes pour obtenir jusqu'à 7 heures d'autonomie. Ils peuvent également continuer à jouer en connectant le câble USB de type C inclus directement à la souris. Les durées de vie de la batterie fournies peuvent varier en fonction de l'utilisation et des conditions environnementales.



La Clutch GM31 Lightweight Wireless est construite autour d'un capteur PIXART PAW-3311 d'une sensibilité de 12000 DPI et d'un suivi des mouvements de 300 IPS. Sous la souris se trouve un commutateur DPI et des commutateurs OMRON durables sous les boutons gauche et droit, dont la durée de vie dépasse 60 millions de clics. Le logiciel MSI Center est pris en charge et peut être utilisé pour personnaliser les différents paramètres de la souris.



La souris est livrée avec un dongle USB, un dock de chargement dédié et un câble supplémentaire Type-C vers Type-A FRIXIONFREE CABLE pour le jeu en mode filaire. Sur la souris, un canal encastré dans lequel un câble USB peut être directement branché sert également de rangement pour le dongle USB pendant les déplacements.



Voici les principales caractéristiques :



- Capteur PIXART PAW3311,

- Sensibilité jusqu'à 12000 DPI/accélération 35G/suivi 300 IPS,

- Commutateurs OMRON pouvant supporter plus de 60 millions de clics,

- Poids total de la souris de 73 g,

- Jusqu'à 7 heures d'autonomie de la batterie avec un temps de recharge de 10 minutes,

- Conception ergonomique de petit châssis pour droitiers,

- Le logiciel MSI Center permet de personnaliser la souris, y compris l'éclairage RVB,

- Station de charge, clé USB sans fil 2.4G et câble FRIXIONFREE Type-C vers Type-A inclus.



Disponibilité et Prix



Elle est maintenant disponible sur les sites E-Commerces. Le prix est de : 59.90 euros.



INFORMATION : Bientôt un test de cette souris sur votre forum PC-BOOST .



TECHPOWERUP