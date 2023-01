[CES 2023] DeepCool Assassin IV est le "Air Apparent" de la gamme de refroidisseurs de CPU de la société.



DeepCool a présenté une multitude de nouvelles solutions de refroidissement et de boîtiers pour PC au CES international 2023, et l'une des nouveautés qui a attiré notre attention est son nouveau refroidisseur de CPU Assassin IV. Lorsqu'il est installé, il ressemble à un gros cube sombre à l'intérieur de votre boîtier, avec une enveloppe recouvrant toute sa tôle.























Un grand radiateur à ailettes en aluminium est dissimulé à l'intérieur du capot, auquel la chaleur est transmise par sept caloducs de 6 mm d'épaisseur. Une combinaison de ventilateurs à paliers à dynamique fluide de 140 mm et 120 mm ventile le dissipateur. Le refroidisseur est capable de gérer des charges thermiques allant jusqu'à 280 W, et peut s'adapter à des refroidisseurs AIO de 240 mm, de sorte que vous pouvez même utiliser les processeurs Zen 4 ou Rocket Lake de pointe. À plus d'un titre, l'Assassin IV tente d'égaler l'esthétique des cartes Founders Edition de NVIDIA, comme le montre l'exemple de construction ci-dessus.



TECHPOWERUP