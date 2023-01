[CES 2023] Les SSD NVMe Vortex Redline et Votex LX de Mushkin sont détaillés et le SSD Epsilon Gen 5 est annoncé.



Mushkin a présenté au 2023 International CES ses SSD Vortex Redline et Vortex LX M.2 NVMe. Le Vortex Redline est le disque PCIe Gen 4 le plus performant de la société, combinant un contrôleur Innogrit IG5236 NVMe 1.4 avec un flash 3D TLC NAND, pour offrir des vitesses de transfert allant jusqu'à 7415 MB/s. Le Vortex Redline est disponible dans des capacités de 512 Go, 1 To et 2 To. Le Vortex LX est un produit plus orienté vers la valeur, basé sur un contrôleur DRAMless sans nom provenant d'Innogrit. Ce disque dispose d'une interface PCIe Gen 4, mais offre des performances légèrement inférieures que la société n'a pas divulguées.























L'attraction principale du stand Mushkin était son SSD Epsilon, doté d'une interface PCI-Express 5.0 x4 + NVMe 2.0, d'un contrôleur Phison E26 et d'une mémoire flash 3D NAND de nouvelle génération (probablement à 232 couches). Le disque dispose d'un refroidissement actif à partir d'un dissipateur thermique à ventilateur, et bien que la société n'ait pas parlé des performances, les disques basés sur ce contrôleur sont connus pour offrir jusqu'à 12 Go/s de transferts séquentiels. Enfin, la société a présenté sa gamme de SSD SATA 6 Gbps de 2,5 pouces dans des capacités allant jusqu'à 16 To, qui sont destinés à remplacer les disques durs et les dispositifs de stockage "chauds".



TECHPOWERUP