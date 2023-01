[CES 2023] Corsair RMx Shift Series PSU réimagine le PSU modulaire.



C'est effrayant de voir que personne d'autre n'y a pensé. Imaginez un bloc d'alimentation modulaire dont les connecteurs ne se trouvent pas à l'extrémité, mais sur l'un des côtés qui font généralement face au panneau latéral droit de votre boîtier, ce qui réduit considérablement l'encombrement des câbles. C'est la nouvelle série Corsair RMx Shift. Toutes les connexions modulaires de l'alimentation, y compris un ATX 24 broches, un couple de 4 + 4 broches EPS, un 16 broches 12VHPWR, six-odd 6 + 2 broches d'alimentation PCIe, et une douzaine de connexions d'alimentation SATA, tous les fils de la longue panneau latéral droit de l'alimentation (lorsqu'il est orienté avec son ventilateur d'admission vers le bas).



















Dans la plupart des cas, cela ouvre les connecteurs juste en dessous du plateau de la carte mère, d'où vous pouvez facilement y accéder, sans avoir à vous battre avec eux comme vous le feriez sur les PSU modulaires conventionnels. Le RMx Shift comprend de nouveaux câbles modulaires Corsair type-5, et nous nous attendons à ce qu'ils soient à angle droit, afin de minimiser encore plus l'encombrement des câbles en ayant à les plier contre le panneau latéral de votre boîtier. Les photos ci-dessous montrent le RM1200x Shift, un modèle de 1200 W avec une efficacité 80 Plus Gold, et le RM850x Shift plus court, son frère de 850 Watt.



TWITTER (momomo_us)